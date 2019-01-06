Воспитавший трех детей миллионер узнал, что с детства бесплоден, и отсудил у жены 300 тысяч долларов

Мир

Успешный британский бизнесмен Ричард Мэйсон отсудил у своей бывшей жены Кэти денежную компенсацию в 300 тысяч долларов, обвинив ее в мошенничестве. Кэти и Ричард поженились в 1987 году. В 1995-м миссис Мэйсон родила первенца. А четыре года спустя — сыновей-близнецов. Ричард обожал детей и считал, что они — единственное, что было хорошего в его браке с Кэти. В 2007 году супруги, которые давно не могли найти общий язык, развелись. Но Ричард продолжал близко общаться с обожаемыми сыновьями. По условиям бракоразводного процесса Кэти получила пять миллионов долларов в качестве единовременной выплаты, а также добилась солидного ежегодного содержания — в том числе алиментов на детей.

В 2016 году в больнице города Ливерпуль миллионеру поставили диагноз — кистозный фиброз. И лечащий врач заявил Ричарду, что тот от рождения бесплоден, и у него не может быть детей. По словам миллионера, в один миг его мир разлетелся на куски. Анализ ДНК младших сыновей подтвердил, что 55-летний Ричард не является биологическим отцом мальчиков, которых считал родными. Старший сын отказался проходить тест, заявив, что считает воспитавшего его Ричарда своим отцом, что бы там ни было. Однако, когда Мэйсон подал в суд на Кэти, молодой человек и один из его младших братьев-близнецов оборвали с Мэйсоном все контакты, обидевшись за мать.

Как пишет Daily Mail, суд обязал Кэти, которая наконец призналась, что у нее в течение четырех лет была связь на стороне, выплатить бывшему мужу 300 тысяч долларов. При этом женщина получила разрешение суда не раскрывать личность настоящего отца своих детей. Сейчас ее старшему сыну 23 года, а младшим-близнецам — 19.

Ричард говорит, что больше не знает, что вокруг него реально, а что — нет. «Я как будто живу в Матрице… Как будто кто-то сказал тебе — все, что ты знал и считал настоящим, на самом деле никогда не существовало. Ты не отец, у тебя не может быть детей, твой род не будет продолжен», — говорит он.

Британец признался, что ему тяжело ходить мимо магазина с игрушками, где он когда-то покупал подарки детям. А когда друзья в соцсетях рассказывают о своих семьях и хвастаются первыми внуками, ему горько ощущать, что всего этого он теперь лишен.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что отец девяти детей из Марокко случайно узнал, что с юности был бесплоден.

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