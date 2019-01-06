В Одессе военным поставляют продукты, изготовленные в антисанитарных условиях (фото)

Происшествия

Предновогодняя история о подпольной «фабрике» по производству ингредиентов для шаурмы, которую активисты ряда общественных организаций выявили в Одессе, получила предрождественское продолжение. Притом весьма неожиданное. Напомним, складские помещения, в которых изготавливают и хранят продукты для точек, торгующих шаурмой, находятся по адресу: Киевское шоссе, ¼.

Спустя несколько дней те же активисты решили проконтролировать, как официальные государственные инстанции, правоохранительные органы отреагировали на вскрытые факты.

— Посчитали, что дело — серьезное: в антисанитарных условиях, без холодильников, изготовлялись и хранились продукты, которые затем поставляли в десятки (мы насчитали до сотни!) точек по продаже шаурмы, — отметили активисты. — Необходимо воспрепятствовать реализации этой продукции и уберечь от нее горожан.

Помимо того, мы установили новые обстоятельства: из этих «подпольных» цехов опасная пищевая продукция поставляется в воинскую часть 1471 пограничных войск Украины (Центральная база хранения и снабжения).

В ходе очередного рейда борцы с «грязными шаурмичными» нанесли визиты в ряд торговых точек, но…

— Большинство точек в спальном районе Черемушки, которые обычно работают там 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, вдруг закрылись еще до того, как начались проверки, — констатируют активисты. — Это свидетельствует о том, что они были кем-то предупреждены.

Мы также посетили отделения полиции и «освежили память» их сотрудников касательно наших обращений. Еще побывали в точке по продаже шаурмы, которую мы недавно закрыли и в которую также поставляется продукция из вышеуказанных цехов. Увидели: пломбы сорваны, точка во всю работает и реализует ту самую продукцию.

Естественно, вызвали полицию, и заведение снова было опломбировано, но… Создается обоснованное впечатление, что этот «бизнес» явно кто-то крышует".

Активисты пока еще надеются, что всех лиц, причастных к этим правонарушениям, привлекут к ответственности.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что после массового отравления шаурмой в Одессе в мае 2018 года городские власти заявили о закрытии почти всех торговых точек, реализующих шаурму.



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