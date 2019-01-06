- 10:26 Православной церкви Украины вручили Томос
- 10:24 В Одессе военным поставляют продукты, изготовленные в антисанитарных условиях
- 10:18 Воспитавший трех детей миллионер узнал, что с детства бесплоден, и отсудил у жены 300 тысяч долларов
- 10:12 В США женщина родила, находясь в коме почти 10 лет
- 10:11 Легкие рецепты блюд для Святого вечера от буковинского повара
- 9:48 Бросил стул в копа: мужчина устроил дебош в отделении полиции в Сумах
- 9:47 «В свой день рождения Васильич всегда произносил тост за Рождество» — Лобановскому исполнилось бы 80 лет
- 9:07 Опасно для здоровья: в сети показали фото жутких условий в больнице на Донбассе
- 8:30 Разбита губа, гематома на лице: в Одессе пьяная няня жестоко избила ребенка
- 8:17 Православной церкви Украины вручают Томос: онлайн-трансляция
В Одессе военным поставляют продукты, изготовленные в антисанитарных условиях (фото)
Предновогодняя история о подпольной «фабрике» по производству ингредиентов для шаурмы, которую активисты ряда общественных организаций выявили в Одессе, получила предрождественское продолжение. Притом весьма неожиданное. Напомним, складские помещения, в которых изготавливают и хранят продукты для точек, торгующих шаурмой, находятся по адресу: Киевское шоссе, ¼.
Спустя несколько дней те же активисты решили проконтролировать, как официальные государственные инстанции, правоохранительные органы отреагировали на вскрытые факты.
— Посчитали, что дело — серьезное: в антисанитарных условиях, без холодильников, изготовлялись и хранились продукты, которые затем поставляли в десятки (мы насчитали до сотни!) точек по продаже шаурмы, — отметили активисты. — Необходимо воспрепятствовать реализации этой продукции и уберечь от нее горожан.
Помимо того, мы установили новые обстоятельства: из этих «подпольных» цехов опасная пищевая продукция поставляется в воинскую часть 1471 пограничных войск Украины (Центральная база хранения и снабжения).
В ходе очередного рейда борцы с «грязными шаурмичными» нанесли визиты в ряд торговых точек, но…
— Большинство точек в спальном районе Черемушки, которые обычно работают там 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, вдруг закрылись еще до того, как начались проверки, — констатируют активисты. — Это свидетельствует о том, что они были кем-то предупреждены.
Мы также посетили отделения полиции и «освежили память» их сотрудников касательно наших обращений. Еще побывали в точке по продаже шаурмы, которую мы недавно закрыли и в которую также поставляется продукция из вышеуказанных цехов. Увидели: пломбы сорваны, точка во всю работает и реализует ту самую продукцию.
Естественно, вызвали полицию, и заведение снова было опломбировано, но… Создается обоснованное впечатление, что этот «бизнес» явно кто-то крышует".
Активисты пока еще надеются, что всех лиц, причастных к этим правонарушениям, привлекут к ответственности.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что после массового отравления шаурмой в Одессе в мае 2018 года городские власти заявили о закрытии почти всех торговых точек, реализующих шаурму.
А недавно в сети показали фото жуткой находки в крымском хлебе от лучшего производителя региона.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?
Ветер: 2 м/с Ю
Давление: 741 мм