Гипотеза "нерезиновой Земли": стало известно, как решить проблему перенаселения планеты

Украина

В последнее время все актуальнее становятся обсуждения проблематики перенаселения планеты Земля. Известный блогер, популяризатор космоса Валентин Гаденов считает, что решить эту проблему в будущем сможет освоение космического пространства.

«Существует гипотеза „нерезиновой Земли“. Начнем с религии: Бог создал Землю и человека, дал ему возможность жить и размножаться. В общем, все по плану. Однако Бог забыл об одной маленькой, но важной детали: Земля, которую он дал для жизни, не резиновая и с увеличением популяции не будет увеличиваться. А это самая главная, критическая ошибка, ведь размножение всегда идет в экспоненте, и Бог должен был это знать, давая нам планету диаметром всего 12 тысяч километров», — объяснил Валентин Гаденов в интервью «ФАКТАМ».

Он подчеркнул, что увеличение популяции Земли происходит постоянно, а в последнее время темпы развития цивилизации сильно ускорились.

«Гипотеза „нерезиновой Земли“ становится актуальной. Мы уже видим изменения климата, а это означает уменьшение кормовой базы. Ожидается, что к 2050 году на Земле будут жить 9,6 миллиарда человек. Это увеличит количество потребления пищи и не оставит природному (растительному и животному) миру никаких шансов», — подчеркнул Гаденов.

«Вполне возможно, что космическая экспансия — это один из выходов по гипотезе „нерезиновой Земли“. Ведь, если заняться массовым освоением космоса, то потребуются огромные мощности космической отрасли для строительства кораблей. Это даст нашей разумной расе полноценное занятие и возможность жить, где угодно и как угодно, потому что планет, похожих на Землю, несметное множество», — объясняет блогер, отмечая, что нужно быстрее заниматься освоением космоса и колонизировать соседние планеты с океанами. Речь, в частности, может идти о Марсе.

«Или тот же Титан, который имеет атмосферу, по составу схожую с земной. Останется только добавить кислород — и можно жить. Этим надо заниматься, пока количество людей на Земле не достигло 100 миллиардов, тогда наша планета просто перестанет существовать, так как все съедят друг друга», — говорит Валентин Гаденов.

В первой части интервью «ФАКТАМ» Валентин Гаденов рассказал, что планирует построить в Украине собственный космодром.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter