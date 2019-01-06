Бог допустил критическую ошибку при создании Земли, — космический блогер

Наука и технологии

«Все открытия указывают на то, что в Солнечной системе существует инопланетная жизнь»

— Состоится ли в ближайшее время туристический полет человека в космос, как обещал Илон Маск?

— Буквально на днях Маск сообщил о важнейшем, по моему мнению, моменте: он переименовывает свой пассажирский космический корабль с Big Falcon Rocket (BFR) в Starship — «Звездный корабль». Starship, который они сейчас создают, — это первый межпланетный корабль человечества. На нем люди полетят на Марс. Но самая главная новость, которую опубликовал Илон Маск, — это то, что работы по созданию космического межпланетного корабля ускоряются. То есть он бросает все силы на строительство корабля, чтобы, как и было обещано, в 2024 году отправить людей на другую планету.

*Starship от Илона Маска

Некоторые части Starship уже готовы, и в них астронавты проводят тренировки. Люди уже тренируются перед полетом на межпланетном корабле! А то, что мы (компания Space Logistics Ukraine. — Авт.) сейчас начинаем, — это попытки догнать развитые страны, ведь за первым человеком всегда идут следующие.

Еще три года назад, когда Илон Маск посадил возвращающуюся ступень, я говорил, что эта технология будет распространяться во всем мире. Так оно и вышло. Абсолютно та же история была и с Tesla. Маск создал электромобиль, и вслед за ним начали производство таких машин огромные автоконцерны. Вот еще одно доказательство изменения нашего мира.

— Если люди все-таки высадятся на Марсе, смогут ли они обнаружить там жизнь?

— Уже долгое время на самом высоком научном уровне рассматривается возможность обнаружения жизни на Марсе. Все открытия, сделанные человечеством за последний год, указывают на то, что, скорее всего, мы обнаружим инопланетную жизнь в своей Солнечной системе. Таких открытий в астрофизике и астрономии за последнее время сделано столько, сколько не было за все предыдущие годы. Их важность обуславливается именно тематикой существования инопланетной жизни.

Дело в том, что на Марсе существовали океаны, моря, реки, то есть было все, как и на Земле, но миллиарды лет назад. Марсоход Curiosity исследует дно высохшего озера и собирает пробы грунта, а также обнаруживает гальку. Последнее прорывное открытие произошло в августе этого года, когда марсоход нашел сложные ароматические углеродные цепи. Это значит, что пребиотические вещества, из которых мы, люди, состоим, были там найдены.

А самое важное, по моему мнению, открытие июля 2018 года: марсианская станция NASA обнаружила жидкое водяное озеро на Марсе. Оно имеет диаметр 21 км. Вы только представьте себе, жидкое водяное озеро на Марсе! Правда, находится оно под поверхностью планеты. И это первое доказательство того, что на Марсе есть вода в жидком состоянии.

*NASA успешно посадило на Марс исследовательский зонд InSight

— Получается, что под поверхностью Марса есть жизнь?

— Именно под поверхностью Марса и может находиться жизнь, так как там более пригодные для нее условия, ведь поверхность планеты защищает от радиации и других вредных воздействий, под поверхностью существует огромная сеть туннелей и пещер. Это связано с тем, что планета была вулканической и под ее грунтовым слоем образовались огромные пространства. Именно в этих экологических нишах и может существовать жизнь. Еще один важный момент: на Марсе есть метан. Правда, сезонный. С наступлением лета он выходит из-под поверхности, а это указывает на то, что его источником могут быть микроорганизмы.

— Есть еще планеты в Солнечной системе, где может существовать жизнь?

- В Солнечной системе есть еще два мира, имеющих жидкие теплые океаны. Это спутник Юпитера Европа и спутник Сатурна Энцелад. Они покрыты ледяной коркой, но под ней находится сплошной жидкий водяной океан. Причем открытие, сделанное в августе 2018 года, показало, что теплый океан на Энцеладе находится в таком состоянии миллиарды лет.

*Спутник Сатурна Энцелад

Мы привыкли, что у нас на Земле тоже теплый океан, его возраст тоже насчитывает миллиарды лет и жизнь в нем процветает. То же самое есть на Энцеладе. Таким образом, вполне возможно, что там произошел еще один генезис — метаногенезис. Ведь Энцелад имеет все необходимые для этого элементы. То есть там могут быть существа, живущие не на фотосинтезе, а на химиосинтезе, потребляющие химические элементы, как это происходит с обитателями дна земных океанов, куда не доходит свет.

Также существует радиосинтез, с помощью которого живут существа, которым необходимо гамма-излучение. К примеру, в сентябре этого года возле Чернобыльской АЭС были найдены грибы, которые как раз и потребляли гамма-излучение для своего радиосинтеза. А в июле был открыт другой тип фотосинтеза, который работает на инфракрасном излучении. Это показывает, что растения могут жить и развиваться в кромешной тьме, без света в видимом спектре.

— Что дают эти открытия для исследования космоса?

— Они расширяют поле для обнаружения во Вселенной жизни, которая может существовать в разнообразных формах. Очень трудно судить, одиноки ли мы во Вселенной, сидя на месте. Это невозможно без выхода в космос, в пространство, которое нам еще и не снилoсь. Поэтому мы не можем делать однозначные выводы о наличии или отсутствии инопланетной жизни.

Кроме того, последние открытия показывают, что две трети всех планет в Галактике имеют водяные океаны. Это говорит о том, что жизнь может быть много где распространена, по крайней мере в микробиологических формах. Но к микробам никто не полетит. На Земле было то же самое — период, когда 2 миллиарда лет правили микробы. То есть, видя биосигнатуры нашей планеты, разумные существа не полетели бы к нам тогда. Точно так же люди не полетят через сотни или тысячи световых лет к миру, где живут одни микробы.

«Открыто более трех тысяч планет, которые похожи на Землю»

— Что такое биосигнатуры?

— Биосигнатуры — это природныe, натуральныe элементы: вода, метан, водород, кислород и другие, без которых люди не могут жить. Поэтому они и называются биосигнатурами, видимыми в спектре нашей Земли. Это уже довольно проверенная технология исследования. Но в этом году первый раз за всю историю астрономии начался поиск разумных миров по принципу поиска техносигнатур.

— Чем он отличается от уже известного принципа и как поможет определить, есть ли жизнь на других планетах?

— Биосигнатуры мы видим везде. На данный момент открыто более трех тысяч экзопланет (планет, находящихся вне Солнечной системы), которые похожи на Землю или на газовых гигантов, таких как Юпитер. По последним оценкам, число таких планет в Галактике может достигать 2 триллионов. Это связано с тем, что количество звезд в нашей Галактике оценивается цифрой от 350 до 450 миллиардов. У каждой такой звезды может быть от одной до нескольких планет, как в Солнечной системе. Но их обнаружение только началось, и мы видим пока лишь крупицу того, что нас окружает.

Техносигнатуры — это не натуральные элементы, а искусственные, синтезированные, созданные разумными существами материалы. К примеру, пластика в природе не существует, его нужно синтезировать. Поэтому он и является техносигнатурой. Таким образом, спектр Земли обладает не только биосигнатурами, но и техносигнатурами. Это дает понять возможному инопланетному наблюдателю, что на нашей планете живут разумные существа, так как в атмосфере Земли присутствуют элементы синтезированных материалов. Именно техносигнатуры мы сейчас и начали искать на экзопланетах. И я уверен, что через несколько лет мы найдем первый десяток планет, имеющих техносигнатуры. Увы, пока без возможности до них долететь. Вот такой интересный период в скором времени начнется в развитии человечества. Я сторонник того, что инопланетная жизнь существует и все открытия постепенно ведут нас к этому.

— Какими могут быть сценарии развития событий при встрече человека с другими разумными существами?

— Я вижу два сценария возможной встречи человека с другими разумными существами. Мягкий сценарий: сначала мы прилетим на Марс, где найдем микробов, потом полетим дальше к планетам с океанами, где обнаружим каких-нибудь рыбок, а там уже дотянемся и до техносигнатуры, до разумного. Главное, чтобы без шока. Ведь если разумные существа прилетят к нам сейчас, это будет уже жесткий сценарий. Вот представьте, вы просыпаетесь утром и видите в небе инопланетный корабль. Это тяжелый сценарий, так как многие еще не готовы к такому. Люди даже не уверены, что на других планетах существуют микробы, а тут к нам прилетают гости! В глобальном смысле это вызовет только панику и непонимание, а для многих неподготовленных людей станет полным апокалипсисом.

«Если человечество достигнет критической массы на Земле, то решением станет космос»

— Ни для кого не секрет, что население Земли увеличивается, климат меняется, и не в лучшую сторону. Неужели человечеству нужно готовиться к продовольственному кризису?

— Существует гипотеза «нерезиновой Земли». Начнем с религии: Бог создал Землю и человека, дал ему возможность жить и размножаться. В общем, все по плану. Однако Бог забыл об одной маленькой, но важной детали: Земля, которую он дал для жизни, не резиновая и с увеличением популяции не будет увеличиваться. А это самая главная, критическая ошибка, ведь размножение всегда идет в экспоненте (чем больше людей, тем больше у них появляется детей), и Бог должен был это знать, давая нам планету диаметром всего 12 тысяч километров.

На Земле идет постоянное увеличение человеческой популяции. И если в самом начале развития цивилизации темпы были медленными, то сейчас мы прибавляем почти по миллиарду в течение 6—7 лет. Поэтому гипотеза «нерезиновой Земли» становится актуальной. Мы уже видим изменения климата, а это означает уменьшение кормовой базы. Ожидается, что к 2050 году на Земле будут жить 9,6 миллиарда человек. Это увеличит количество потребления пищи и не оставит природному (растительному и животному) миру никаких шансов.

— Какой же выход из этой ситуации?

— Может быть, имелось в виду, что если человечество достигнет критической массы на Земле, то решением станет космос. Летите, голуби, летите — осваивайте новые планеты. Вполне возможно, что космическая экспансия — это один из выходов по гипотезе «нерезиновой Земли». Ведь, если заняться массовым освоением космоса, то потребуются огромные мощности космической отрасли для строительства кораблей. Это даст нашей разумной расе полноценное занятие и возможность жить, где угодно и как угодно, потому что планет, похожих на Землю, несметное множество.

Именно поэтому человечеству нужно быстрее осваивать космос, колонизировать Марс, планеты с океанами. Или тот же Титан, который имеет атмосферу, по составу схожую с земной. Останется только добавить кислород — и можно жить. Этим надо заниматься, пока количество людей на Земле не достигло 100 миллиардов, тогда наша планета просто перестанет существовать, так как все съедят друг друга.

— Чтобы спасти нашу планету, некоторые предлагают отправлять мусор, в частности, пластик, в космос. Насколько перспективна эта идея?

— Действительно, есть идея отправлять весь мусор не просто в космос, а прямо к Солнцу, где он будет сгорать. Однако это очень затратный процесс. Нам нужно создать технологии для нейтрализации проблемы пластика, которого у нас скопилось несметное количество. Над этой проблемой уже работают ученые: выведен определенный вид бактерий, которые разрушают пластик так, что он распадается на органические молекулы, и поедают его.

— В последнее время появилось много сообщений о Нибиру — так называемой планете смерти, которая способна уничтожить Землю. Реален ли такой сценарий?

— Это псевдонаучные заявления, и о них можно забыть. Все это подогревается такими медиаисточниками, как РЕН-ТВ, которые вещают о Нибиру, о живущих на ней рептилоидах, или что еще они там рассказывают. Поэтому я советую не слушать и не смотреть такие откровенно псевдонаучные передачи и каналы. Лучше придерживаться научных фактов. Пока не был открыт объект, нет расчетов, то, соответственно, нет и фактов, указывающих на существование таинственной планеты Нибиру.

Я всегда озвучиваю и публикую в своих постах на Facebook информацию, основываясь на данных самых уважаемых в мире журналов — Nature («Природа»), Astrophysical Journal («Астрофизический журнал»), Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (ведущий журнал об астрономии и астрофизике «Ежемесячный отчет Королевского астрономического общества») и других известных изданий, которые проверяют информацию несколько раз, прежде чем ее публиковать. Лучше читать такие журналы, чтобы не забивать себе голову таинственными Нибиру.

— Периодически человечество пугают падением на Землю какого-либо астероида, способного уничтожить жизнь на планете. Возможно ли такое?

— Нас постоянно пугают, называя разные даты. Но я рекомендую не думать об этом, пока подобное не будет доказано. Во Вселенной огромное количество астероидов, комет и различных осколков. Пролетают они мимо Земли каждый месяц. Поэтому не стоит слушать подобные страшилки, которые не подкреплены доказательствами, а лучше жить и двигать науку вперед, к космосу.

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