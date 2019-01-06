Германию и Австрию завалило снегом (фото, видео)

Мир

В воскресенье, 6 января, метеорологическая служба Германии объявила красный уровень опасности из-за непогоды. Баварию завалило снегом. Сильные снегопады продолжаются уже четвертые сутки. Высота снежного покрова достигает 50 сантиметров.

На дорогах возникли большие заторы. Власти предупреждают о гололеде и падении деревьев под грузом снега. На альпийских склонах возможен сход лавин.

Международный аэропорт Мюнхена сообщает, что 5 января из-за снегопадов были отменены 130 вылетов. Еще 220 рейсов задержались более чем на час. Пока погода не изменится к лучшему, такая ситуация может повториться. Поэтому пассажирам настоятельно рекомендуют уточнять информацию о конкретных рейсах у авиакомпаний или в справочной службе, перед тем как ехать в аэропорт.

К сожалению, уже есть несколько смертельных случаев. В районе города Берхтесгаден на границе с Австрией погибла 20-летняя туристка, которую накрыло лавиной. В другой части Верхней Баварии, около города Бад Тельц, 19-летний молодой человек погиб в результате столкновения машин, произошедшего из-за гололеда. Еще двое находятся после этого ДТП в тяжелом состоянии в больнице.

В Австрии также продолжаются снегопады. Они сопровождаются сильным ветром. Метеорологи объявили повышенный уровень угрозы схода лавин. Аэропорт альпийского города Инсбрук предупреждает о большом числе отмен и опозданий рейсов. Из-за непогоды перекрыты автомобильные дороги. Все горнолыжные станции в австрийских Альпах временно закрыты.

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