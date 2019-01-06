Лопес, Иглесиас, Лубутен и другие: что знаменитости рассказали «ФАКТАМ» в 2018 году

Мир

Существует традиция — подводить итоги прошедшего года, анализировать успехи и неудачи. Определенно успехом «ФАКТОВ» в 2018 году стала серия эксклюзивных интервью с зарубежными знаменитостями. Начиная с конца марта, у нас вышло 36 таких материалов. Вот имена тех, кто раскрыл читателям «ФАКТОВ» свои секреты, поделился сокровенным, рассказал о том, как добился славы: Шэрон Стоун, Гарри Каспаров, Дэвид Бекхэм, Дуэйн Джонсон, Антонио Бандерас, Мадлен Олбрайт, Юрген Клопп, Марк Хэмилл, Бенедикт Камбербэтч, Джон Траволта, Нобу, Сандра Буллок, Джеймс Коми, Пенелопа Крус, Хью Гросвенор, Пирс Броснан, Том Круз, Кристиан Лубутен, Майкл Дуглас, Джим Кэрри, Пол Маккартни, Ален Дюкасс, Джулия Робертс, Шарль Азнавур, Билл Гейтс, Леди Гага, Тина Тернер, Джонни Депп, Эрик Клэптон, Дженнифер Лопес, Энрике Иглесиас, Златан Ибрагимович, Хью Грант, Говард Шульц, Сторми Дэниэлс, Кэтрин Зета-Джонс.

«ФАКТЫ» решили напомнить читателям цитаты из некоторых интервью.

Шарль Азнавур:

— Мне повезло, после ряда проб и ошибок я нашел ту женщину, которую всегда желал. Блондинка со светлыми глазами и невероятно нежной кожей! Но есть проблема. Серьезная. Она на 17 лет младше меня. Это большая разница в возрасте. К тому же Улла — шведка и протестантка. Та еще смесь. Если ей что-то не нравится — бум! Это сразу взрыв. В любое время, в любом месте и надолго. С годами мне это даже стало нравиться. В этом как раз и заключается секрет долгого брака — в полной откровенности между супругами. Всегда нужно говорить друг другу то, что хочешь, и то, что должен сказать… Первый раз я женился потому, что был слишком молод, второй раз — потому что был слишком глуп. Но я не могу сказать, что жалею…

Кристиан Лубутен:

— Одна из моих лучших клиенток — писательница Даниэла Стил. У нее огромная коллекция обуви. По-моему, шесть тысяч пар. Из них 80 — моя работа. Вы спросите, кому нужна еще одна пара черных туфель на каблуке, если одна уже есть? Ответ прост — женщине! Это вопрос желания, но не практичности. На днях в мой магазин зашла женщина. Я лично подошел к ней и спросил, что она подыскивает. Она ответила, что ей нужны цветные туфли. «Только не черные. Черных у меня уже много», — подчеркнула она. Я показал ей, где выставлены цветные модели и отошел ненадолго. Когда вернулся, она уже стояла возле кассира. Я снова подошел и поинтересовался ее выбором. Оказалось, две пары черных туфель. «Вы же сказали, что вам не нужны черные!» — воскликнул я. Она ответила: «Да, но они такие красивые, что я не смогла устоять. Понимаю, это глупо. Это каприз. Они мне не нужны, но я хочу их! Это непрактично, ну и пусть. Моя практичность, потребность определяется моими желаниями». Именно такой подход составляет суть моего бизнеса…

Билл Гейтс:

— Свобода — это прекрасно. Но свобода регламентируется законами в человеческом обществе. Так было всегда. Это факт. Необходимость. Правительства должны устанавливать законы, в том числе и для интернета. И они могут отличаться в зависимости от той или иной страны. Это как в семье. В каждой семье есть свои правила. Особенно для детей. Разве нет? В котором часу ложиться спать, сколько можно смотреть телевизор и что смотреть. С некоторых пор в семьях появились правила, касающиеся компьютера и интернета — как долго можно сидеть за компьютером, играть в игры, какие сайты можно, а какие нельзя посещать. Так же должно быть и в государстве. Правила необходимы. И касаются они, конечно, не только детей. С ростом популярности соцсетей мы вдруг столкнулись с тем, что отсутствие некоторых правил приводит к тому, что пользователями начинают манипулировать.

Энрике Иглесиас:

— Я понял одно. Все матери на свете — настоящие героини. Это очень тяжелая работа. Сказать по правде, не знаю, как им удается справляться. Я понял только, что отцы в этом деле способны лишь помогать, оказывать поддержку. Не мы играем главную роль, а матери. Что касается нас, то я не могу налюбоваться, как Анна управляется с малышами. И это вдохновляет меня необыкновенно. Скажу честно, я еще полностью не осознал, что стал отцом. Это какой-то сюрреализм. Нашим детям еще и года нет. Нередко, просыпаясь утром, я начинаю себе что-то планировать, как вдруг меня осеняет: «Эй! Мужик, ты что, забыл? У тебя же дети. Два карапуза. Очнись, ты теперь папочка. И не делай глупостей».

Джонни Депп:

— Первое, что я увидел, войдя в дом Хантера Томпсона, было никелированное ружье 12 калибра, висевшее на стене. «Какая красота!» — сказал я. «Хочешь пострелять?» — тут же спросил Томпсон. Представьте себе всю картину. Время 03:30, мы оба пьяны, есть ружье. И я отвечаю: «Конечно, хочу!» Мы выходим во двор. Хантер устанавливает на полные баллоны с пропаном несколько небольших коробков, похожих на спичечные, и говорит, что это наши мишени. Мы оба закуриваем по сигарете. Я прицеливаюсь и спрашиваю: «А что это за коробки?» А он отвечает: «Нитроглицерин». Я чуть не проглотил свою сигарету! Тут же выплюнул ее, а он быстро затоптал этот тлеющий окурок. «Мы же взлетим на воздух!» — крикнул Хантер и оттащил меня метров на 40 в сторону. Только тогда я понял, что он устроил мне проверку. Никто и не собирался стрелять по газовым баллонам. Ружье было не заряжено! И уже там, в безопасном месте, Хантер протянул мне патроны. Я сам зарядил и выстрелил в небо. «Отличный выстрел, приятель!» — сказал Томпсон. Так мы стали друзьями.

Кэтрин Зета-Джонс:

— Я — убежденная роялистка. В мае, когда была свадьба принца Гарри и Меган, я развесила по всему дому британские флаги. На камине, на всех полках у нас стояли фотографии королевы Елизаветы II, жениха и невесты. И мы всей семьей смотрели телерепортаж о венчании. Я серьезно вам говорю. Мы были в тот день в Нью-Йорке. И это было 4 часа утра по местному времени. Несмотря на это, мы сидели за столом перед телевизором и пили чай со сливками. Не верите? Я надела бальное платье. Кэрис была в вечернем платье от Oscar de la Renta, Дилан — во фраке и цилиндре. А Майкл руководил чайной церемонией. Это был чудесный день.

Все эти беседы можно прочитать на нашем сайте в разделе «Только в «ФАКТАХ». Новое интервью появляется там каждое воскресенье. И мы намерены продолжать эту традицию — 13 января читайте первое в 2019 году эксклюзивное интервью из этой серии. У нас в гостях — знаменитый итальянский дизайнер Миучча Прада!

Напомним, ранее «ФАКТЫ» опубликовали интервью с Майклом Дугласом. А основатель Starbucks Говард Шульц рассказал, что Деньги на создание Starbucks ему дал Билл Гейтс.

Накануне новогодних праздников Джек Воробей, знаменитый американский актер Джонни Депп, поднял настроение детям с раковыми заболеваниями.

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