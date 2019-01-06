Томос об автокефалии — это великая духовная победа Украины, — Юлия Тимошенко

Украина

Официальная передача Томоса автокефалии Святейшей Церкви Украины — это именно то событие, которое определяет историю нации на много лет вперед. Об этом Юлия Тимошенко написала на своей странице в Facebook, приветствуя всех украинцев с этим великим днем.

«Очень символично и хорошо, что мы получили Томос именно сегодня — 6 января, в Сочельник, канун Рождества Христова. Подобный символизм должен вдохновлять нас на успехи и победы», — убеждена лидер «Батьківщини».

Юлия Тимошенко подчеркнула, что с первого дня в политике стремилась, чтобы в Украине была собственная, независимая, праведная и справедливая церковь.

Политик обратилась с молитвой благодарности к Господу «за то, что в самые трудные минуты не оставил Украину и помог выстоять, преодолеть все препятствия и получить большую духовную победу».

По словам Тимошенко, наша страна сегодня получила новую точку отсчета.

«Точку, с которой начинается новый путь к цели — к строительству той Украины, которую мы давно достойные и стоят!» — сказала политик.

Тимошенко выразила огромную благодарность Вселенскому патриарху Варфоломею, патриарху Филарету за их работу, за силу и мужество: «Это те люди, которые уже стали частью великой истории!«

Photo by Alexander Prokopenko



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