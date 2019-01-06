Украина

Мужа Регины Тодоренко уличили во флирте с известной красоткой в Instagram (фото)

Известный российский певец Влад Топалов, который является мужем телеведущей Регины Тодоренко и отцом ее ребенка, отличился неожиданным жестом в соцсети Instagram. Под постом популярной красотки Анастасии Тукмачевой Топалов оставил свой комментарий, который вызвал бурю негодования у пользователей.

Тукмачева является популярным блогером с аудиторий более 360 тысяч подписчиков. Несколько дней назад девушка опубликовала фото с отдыха на острове Бали, где похвасталась своей шикарной фигурой.

Влад Топалов не оставил без внимания столь горячий снимок, прокомментировав: «Ничего себе». Анастасия Тукмачева ответила Владу Топалову смайликами.

Впрочем, в комментариях пользователи набросились на Топалова, напомнив ему, что он женат на Регине Тодоренко и совсем недавно у пары родился сын. А Токмачева тем временем продолжает соблазнять свою многотысячную армию подписчиков.

Как сообщали «ФАКТЫ», к рождению сына Влад написал песню, а Регина сняла на нее трогательный клип.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter