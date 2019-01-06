Действующая церковь и выставочный зал: Томос покажут в Малой Софии (фото)

Украина

В праздник Рождества Христова, 7 января, в старейшем из сохранившихся в Украине христианском храме — Софийском соборе, который в 2018 году отметил 1000-летие первого богослужения, — состоится Божественная литургия. В общей молитве запланировано участие президента Украины Петра Порошенко, председателя Верховной Рады Андрея Парубия, народных депутатов, членов правительства, представителей интеллигенции, капелланов и волонтеров.

Проведет богослужение предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний. В это время в соборе будет находиться Томос, который 6 января в Стамбуле митрополиту Епифанию вручил Вселенский патриарх Варфоломей. На время проведения литургии доступ на территорию Национального заповедника «София Киевская» будет ограничен. Но на Софийской площади разместят экраны, на которые будет транслироваться богослужение.

По завершении Божественной литургии Томос об автокефалии Православной церкви Украины перенесут в Малую Софию (Трапезную церковь бывшего Софийского монастыря, ее еще называют Теплая церковь), сообщила пресс-служба ПЦУ.

С 12:30 будет открыт доступ посетителей на территорию Национального заповедника «София Киевская», и любой желающий сможет увидеть исторический документ.

*Трапезная церковь находится рядом с Софийским собором — самым древним храмом Украины

— Трапезная церковь, в которой будет выставлен Томос, была построена в 1722—1730 годах, — рассказала «ФАКТАМ» заведующая сектором «Института «Святая София» Национального заповедника «София Киевская», кандидат исторических наук Ирина Марголина. — В последующее время храм неоднократно реконструировался. Поскольку в наше время он является частью историко-культурного заповедника, в нем проводятся выставки. Однако в 2016 году Малой Софии возобновили богослужения. Что, впрочем, не мешает работе выставки архитектуры Киевской Руси. Получается так: с 8 до 10 утра проходит служба Божья, днем посетители заповедника осматривают экспозицию, а часов с пяти вечера сюда приходят прихожане. Знаю, что планируется масштабная реставрация Трапезной церкви.

Важно подчеркнуть тот факт, что в начале 1920-х годов София Киевская была центром созданной тогда Украинской автокефальной церкви, независимой от российской.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что президент Украины Петр Порошенко назвал Томос еще один актом провозглашения независимости.

А украинцы в соцсетях поздравляют друг друга с обретением духовной независимости.

Известный украинский карикатурист привестствовал получение Томоса ярким шаржем.

Фото с сайтов president.gov.ua и sophiya.kiev.ua

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter