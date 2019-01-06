Происшествия

В Одессе умер 20-летий военнослужащий, получивший травмы при взрыве в котельной

В воскресенье, 6 января, скончался военнослужащий срочной службы, получивший тяжелые травмы при взрыве в котельной воинской части в конце 2018 года. По данным информированного источника в правоохранительных органах, 20-летний солдат-срочник 28-й отдельной механизированной бригады умер от травм, несовместимых с жизнью. Пострадавший получил ожоги более 50 процентов поверхности тела.

«Медики предприняли весь комплекс мер для спасения жизни молодого парня, — подчеркнул источник. — Мы также обеспечили пациента необходимыми препаратами. Богдан Билоконь пришел в сознание, но, к сожалению, организм не выдержал…».

Расследование по ранее открытому уголовному производству продолжается.

Полиция обнародовала предварительную причину взрыва в котельной воинской части, в результате которого 20-летний военнослужащий получил телесные повреждения и ожоги.

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