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Впечатляющее зрелище: появились фото и видео первого солнечного затмения в 2019 году

16:48 6 января 2019   65
Солнечное затмение
Инф. «ФАКТОВ»

В предрождественский день 6 января произошло первое в этом году солнечное затмение.

Началось затмение в 5:28 по киевскому времени. Его видели жители Японии, Северной и Южной Кореи, востока Китая, северной части Тихого океана и крайнего юго-запада Аляски, Дальнего Востока России.

Солнечное затмение было частичным — диск Луны лишь немного закрыл Солнце. Но энергетический всплеск это астрономическое явление, тем не менее, повлечет весьма значительный. По мнению специалистов, влияние энергетики затмения особенно сильно ощущается за сутки до события и в течение недели после него.

Солнечное затмение также транслировалось в YouTube.

Видео опубликовал Филипп Романов. Ролик снят в поселке Южно-Морской недалеко от Находки (Приморский край России).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что первое полное солнечное затмение ожидается в этом году 2 июля, а следующее полное лунное затмение — 21 января 2019 года.

Фото news.ykt.ru

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