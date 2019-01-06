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На Донбассе внезапно умер украинский военный (фото)
В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе умер военнослужащий отдельной 10-й горно-штурмовой бригады прапорщик Тихонов Юрий Владимирович, 1971 года рождения. Об этом в Facebook сообщает Центр помощи участникам АТО Коломыйского городского совета и Коломыйской райгосадминистрации.
У бойца 5 января внезапно остановилось сердце.
Это уже вторая потеря у 10-й отдельной горно-штурмовой бригады в этом году.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о гибели бойца этого подразделения Николая Голубева, который погиб 1 января 2019 года в результате минометного обстрела боевиками позиций украинских военных поселка Новотошковское Попаснянского района Луганской области.
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