Украина

Осадчая на отдыхе с Горбуновым встретила огромную черепаху: опубликовано впечатляющее фото

Известная телеведущая Катя Осадчая, которая вместе со своим мужем Юрием Горбуновым в новогоднюю ночь работала , развлекая гостей в одном из самых модных и больших столичных клубов, сейчас отдыхает на Мальдивах.

Ведущая побывала на черепашьей ферме. Фото с огромной черепахой она опубликовала в Іnstagram и подписала: «Поговорим, как дожить до ста лет».

Пользователи соцсети сразу же стали комментировать яркий снимок.

«Не торопиться — как вариант».

«Може це хлопчик, так задивився на Катрусю».

«Нове інтерв'ю для світського життя прем'єра вже скоро».

«Катя, так надо ж у девушки интервью взять для «Светских хроник».

Напомним, в начале декабря Осадчая и Горбунов несколько дней отдыхали в Италии. Романтические снимки римских каникул пара публиковала в Іnstagram.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что супруг Осадчей Юрий Горбунов попробовал себя в роли продюсера. В программе канала «1+1» вышла премьера его фильма «Скажене весілля», ставшего одним из лидеров проката в уходящем году. В фильме снялись звезды украинского шоу-бизнеса: Потап, Дмитрий Монатик, Олег Винник.

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