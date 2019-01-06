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Осадчая на отдыхе с Горбуновым встретила огромную черепаху: опубликовано впечатляющее фото
Известная телеведущая Катя Осадчая, которая вместе со своим мужем Юрием Горбуновым в новогоднюю ночь работала, развлекая гостей в одном из самых модных и больших столичных клубов, сейчас отдыхает на Мальдивах.
Ведущая побывала на черепашьей ферме. Фото с огромной черепахой она опубликовала в Іnstagram и подписала: «Поговорим, как дожить до ста лет».
Пользователи соцсети сразу же стали комментировать яркий снимок.
«Не торопиться — как вариант».
«Може це хлопчик, так задивився на Катрусю».
«Нове інтерв'ю для світського життя прем'єра вже скоро».
«Катя, так надо ж у девушки интервью взять для «Светских хроник».
Напомним, в начале декабря Осадчая и Горбунов несколько дней отдыхали в Италии. Романтические снимки римских каникул пара публиковала в Іnstagram.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что супруг Осадчей Юрий Горбунов попробовал себя в роли продюсера. В программе канала «1+1» вышла премьера его фильма «Скажене весілля», ставшего одним из лидеров проката в уходящем году. В фильме снялись звезды украинского шоу-бизнеса: Потап, Дмитрий Монатик, Олег Винник.
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