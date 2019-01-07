В Сиднее найдена мертвой известная модель и актриса (фото)

Шоу-бизнес

В воскресенье, 6 января, в Сиднее в своей квартире была найдена мертвой известная австралийская модель, актриса и телеведущая Аннализ Браакензик. Ей было 46 лет. В эти апартаменты она переехала недавно — купила их в апреле 2018 года после развода с мужем. Она прожила в браке с Дэнни Голдбергом 16 лет.

Квартиру в этом доме в Сиднее Аннализ купила в апреле 2018 года

Тревогу забили друзья Аннализ в четверг, 3 января. Они сообщили в полицию, что актриса перестала отвечать на их текстовые сообщения. Кроме того, перестала обновляться ее страничка в Instagram, на которую подписаны примерно 40 тысяч пользователей.

Пока причина смерти не сообщается. Местные СМИ склоняются к версии самоубийства. Браакензик была подвержена приступам депрессии. В такие дни она оставляла довольно мрачные сообщения в соцсети, но потом удаляла их.

Аннализ родилась 9 декабря 1972 года в Сиднее. Снялась в нескольких популярных австралийских сериалах. Наибольшей известностью пользовалась ее роль в сериале «Пицца». Она сыграла там одну из главных ролей. В 2003 году по мотивам сериала был снят комедийный фильм «Жирная пицца». Браакензик вновь сыграла в нем свою героиню.

Она также была известна как дизайнер ювелирных изделий, женского белья, пижам и халатов. Была активной защитницей животных и вегетарианкой. Написала книгу рецептов вегетарианской кухни. Вела популярный блог о путешествиях, на который были подписаны почти 2,5 миллиона человек. Также придумала идею двух телешоу — австралийского Love Lunch и британского Play Your Cards Right.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о самоубийстве популярного голливудского актера Верна Тройера. Ему было 49 лет.

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