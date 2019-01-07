"Золотой глобус-2019": лучшие наряды звезд на красной дорожке (фото, видео)

Шоу-бизнес

В ночь на 7 января в Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения престижной премией «Золотой глобус», которую ежегодно вручает Голливудская ассоциация иностранной прессы за лучшие достижения в кино и телевидении. По своей значимости эти награда уступает только премии «Оскар». С полным списком номинантов на «Золотой глобус-2019» «ФАКТЫ» уже знакомили своих читателей.

Пока победители определены не во всех категориях, представим вам звезд, которые произвели наибольшее впечатление на красной дорожке.

Брэдли Купер и его гражданская супруга, российская супермодель Ирина Шейк. Купер претендует на «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический актер» за роль в фильме «Звезда родилась», который стал его режиссерским дебютом

Звезда фильма «Мэри Поппинс возвращается» Эмили Блант и ее муж, актер и режиссер Джон Красински

Бывшая жена Джонни Деппа Эмбер Херд, звезда «Аквамена»

Пенелопа Крус

Энн Хэтауэй

Халле Берри

Николь Кидман и ее муж, певец Кит Урбан

Джулия Робертс

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс

Актриса Кристин Каваллари

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