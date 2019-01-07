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Слабоумие и отвага: в сети показали видео опасного "развлечения" в киевском метро
В столичном метрополитене машинист поезда был вынужден экстренно затормозить состав — на одной из станций на путях лежал человек. Оказалось, что это не несчастный случай — таким образом решил развлечься один из пассажиров.
Соответствующее видео на своей страничке в социальных сетях опубликовал «Киев Оперативный». Кадры были сняты на одной из станций Сырецко-Печерской линии метро. «Ума нет — считай калека», — говорится в комментарии к видео.
Достаточно жестко отреагировали на опубликованные кадры и интернет-пользователи, оставившие свои комментарии под постом.
«От безделья и тупости происходит деградация личности».
«Странно, что об контактный рельс не прибило».
«Чувак, который дает ему руку, тоже умник. Этот, когда вылезал, ногой стал на защиту контактного рельса. Если бы задел сам контакт, убило бы обоих».
«Машиніст втратив здоров'я на пів життя»
«Крассаучиг, ждем теперь видос из-под трамвая, если дождемся, следующий хотим из-под катка».
«Мда, особенно те девушки которые снимали… Е… ть, б… дь, пи… ц… Такой словарный запас и самое главное — давай, давай снимай! Что операторши с телефоном, что тот, что на рельсах, стоят друг друга».
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети опубликовали кадры из харьковской подземки, где пьяный мужчина устроил конфликт с темнокожим студентом.
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