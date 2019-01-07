Под Тернополем произошло загадочное отравление 6 человек: детали ЧП

Украина

В Тернопольской области шесть человек прямо в Доме народного творчества села Рай отравились угарным газом. Молодежь репетировала, готовясь к колядкам, когда внезапно всем стало плохо. Ранее сообщалось, что в поезде Одесса — Запорожье школьники отравились из-за выброса дыма.

Как сообщает ТСН, молодые люди попали в больницу с диагнозом острое ингаляционное отравление угарным газом. Один из пострадавших — 18-летний местный житель — рассказал, что шестерым из восьми находившихся в помещении ребят стало плохо практически одновременно, некоторые упали в обморок.

В Бережанской райбольнице рассказали, что в медучреждение доставили угоревших молодых людей в возрасте от семнадцати до двадцати лет, четверо из них некоторое время были без сознания. Сообщается, что один из пострадавших сетовал на неисправный газовый конвектор. На место чрезвычайного происшествия выезжала полиция. Пока что причина ЧП остается не известной.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в селе Доброе Баштанского района Николаевской области двое маленьких детей отравились продуктами горения и погибли, а третий попал в больницу.

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