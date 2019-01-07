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"Золотой глобус-2019": Леди Гага и ее наряд стоимостью 5 млн долларов (фото)
В ночь на 7 января в Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения престижной премией «Золотой глобус», которую ежегодно вручает Голливудская ассоциация иностранной прессы за лучшие достижения в кино и телевидении. По своей значимости эти награда уступает только премии «Оскар». Как уже сообщали «ФАКТЫ», в числе первых, кто получил «Золотой глобус», оказались Майкл Дуглас и Леди Гага.
32-летняя певица претендовала на премию в двух номинациях — «Лучшая песня к фильму» и «Лучшая драматическая киноактриса». Награду она получила за лучшую песню. А вот в более значимой номинации уступила «Золотой глобус» Гленн Клоуз, исполнительнице главной женской роли в драме «Жена».
Кстати, многие считают, что фильм «Звезда родилась», который считался одним из фаворитов нынешней церемонии и в котором сыграла Леди Гага, незаслуженно оставили без наград. Единственный «Золотой глобус» достался картине как раз за лучшую песню. В категории «Лучший драматический фильм» его обошла картина «Богемская рапсодия». Рами Малек, исполнивший в ней роль Фредди Меркьюри, победил Брэдли Купера в номинации «Лучший драматический киноактер».
Однако Леди Гага не подала виду, если ее это каким-то образом расстроило. Она выглядела великолепно в голубом платье из новейшей коллекции от кутюр дома Valentino. Выбрала она этот наряд неслучайно. В очень похожем платье в 1954 году за роль в мюзикле «Звезда родилась» получила «Золотой глобус» легендарная Джуди Гарленд. Но магия не сработала.
Зато все вокруг с восхищением взирали на драгоценности, которые надела Леди Гага. Их изготовила знаменитая ювелирная компания Tiffany. Серьги стоимостью 115 тысяч долларов, три браслета с натуральным жемчугом и бриллиантами общей стоимостью 320 тысяч долларов и, наконец, главное украшение — ожерелье Aurora с 300 бриллиантами! Самый большой камень грушевидной формы весит 20 каратов. А стоимость этого аксессуара превышает 4 миллиона долларов! В целом цена всего, что было надето на новоиспеченной обладательнице «Золотого глобуса», составляет более 5 миллионов долларов.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о нарядах других звезд, побывавших на церемонии «Золотой глобус-2019».
Фото Getty Images
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