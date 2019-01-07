Тимошенко: Господь благословил нашу страну на победу

Украина

Юлия Тимошенко вместе с народными депутатами «Батьківщины» приняла участие в рождественской литургии, которая состоялась в Софии Киевской. Богослужение проводил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Лидер «Батьківщины» поздравила присутствующих с Рождеством Христовым и официальным получением Томоса об автокефалии Святейшей Церкви Украины.

По словам Тимошенко, в эти праздничные дни происходили события, которые ждали украинцы многих поколений.

«То, что официальное получения Томоса произошло в Святой вечер, — это символ, это знак того, что Господь благословил Украину на победу, а украинцев на хорошую и мирную жизнь. Сегодня все украинцы благодарят Бога за то, что помогает выстоять в борьбе за веру, правду, Украину. Добро обязательно побеждает! Пусть нашей стране и всем нам помогает Господь. Верю, что все будет хорошо и Господь всегда будет беречь Украину», — подчеркнула она.

В праздничной литургии также приняли участие руководители государства, парламента и правительства, народные депутаты.

Photo by Alexander Prokopenko



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