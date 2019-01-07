27.55 / 28.04 31.09 / 31.94
Киев: -5
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Тимошенко: Господь благословил нашу страну на победу

14:42 7 января 2019   30
Юлия Тимошенко в Софии Киевской
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Юлия Тимошенко вместе с народными депутатами «Батьківщины» приняла участие в рождественской литургии, которая состоялась в Софии Киевской. Богослужение проводил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Лидер «Батьківщины» поздравила присутствующих с Рождеством Христовым и официальным получением Томоса об автокефалии Святейшей Церкви Украины.

По словам Тимошенко, в эти праздничные дни происходили события, которые ждали украинцы многих поколений.

«То, что официальное получения Томоса произошло в Святой вечер, — это символ, это знак того, что Господь благословил Украину на победу, а украинцев на хорошую и мирную жизнь. Сегодня все украинцы благодарят Бога за то, что помогает выстоять в борьбе за веру, правду, Украину. Добро обязательно побеждает! Пусть нашей стране и всем нам помогает Господь. Верю, что все будет хорошо и Господь всегда будет беречь Украину», — подчеркнула она.

В праздничной литургии также приняли участие руководители государства, парламента и правительства, народные депутаты.

Photo by Alexander Prokopenko

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!

Киев
-5

Ветер: 3 м/с  C
Давление: 754 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины