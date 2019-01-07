- 14:48 Девушка-боец UFC избила пытавшегося ограбить ее мужчину
- 14:33 У берегов Турции погибли четверо украинцев, — посол
- 14:25 У берегов Турции произошло смертельное кораблекрушение: первое видео с места происшествия
- 13:54 В Карпатах погиб фрирайдер: первые подробности ЧП
- 13:30 В Киеве возобновили "охоту" догхантеры
- 13:23 "Золотой глобус-2019": Леди Гага и ее наряд стоимостью 5 млн долларов
- 13:12 Боевики «ЛНР» устроили изощренные издевательства над людьми на КПВВ
- 12:42 В Софийском соборе представили Томос для Украины: историческое видео
- 12:28 Стало известно о внезапной смерти финалистки «Битвы экстрасенсов»
- 12:01 Пассажирку зажало в салоне: в Киеве произошло серьезное ДТП
Тимошенко: Господь благословил нашу страну на победу
Юлия Тимошенко вместе с народными депутатами «Батьківщины» приняла участие в рождественской литургии, которая состоялась в Софии Киевской. Богослужение проводил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.
Лидер «Батьківщины» поздравила присутствующих с Рождеством Христовым и официальным получением Томоса об автокефалии Святейшей Церкви Украины.
По словам Тимошенко, в эти праздничные дни происходили события, которые ждали украинцы многих поколений.
«То, что официальное получения Томоса произошло в Святой вечер, — это символ, это знак того, что Господь благословил Украину на победу, а украинцев на хорошую и мирную жизнь. Сегодня все украинцы благодарят Бога за то, что помогает выстоять в борьбе за веру, правду, Украину. Добро обязательно побеждает! Пусть нашей стране и всем нам помогает Господь. Верю, что все будет хорошо и Господь всегда будет беречь Украину», — подчеркнула она.
В праздничной литургии также приняли участие руководители государства, парламента и правительства, народные депутаты.
Photo by Alexander Prokopenko
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!
Ветер: 3 м/с C
Давление: 754 мм