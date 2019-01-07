Украина

Сделано важное заявление о возвращении Томоса для ПЦУ в Стамбул

Томос об автокефалии Православной церкви Украины на непродолжительное время вернется в Стамбул, а через несколько дней уже навсегда будет возвращен в Украину. Об этом сообщил глава департамента по вопросам религий Министерства культуры Украины Андрей Юраш.

В настоящее время Томос находится в Софии Киевской. Необходимость привезти его в Стамбул связана с запланированным Синодом Вселенского патриархата. Все епископы — участники Синода поставят свои подписи под Томосом. Пока же на документе есть только подпись Вселенского патриарха Варфоломея.

В Киеве Томос будет выставлен на обозрение в храме Малой (Теплой) Софии Национального заповедника «София Киевская». Доступ в храм будет открытым ежедневно с 8.00 до 18.00, сообщает Религиозно-информационная служба Украины.

Напомним, 7 января в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручил Томос об автокефалии предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию. Документ был подписан 6 января на торжественной церемонии. Кроме Вселенского патриарха, подписи под документом поставят предстоятели православных церквей Италии и Мальты, Германии, православной церкви Родоса и другие.

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