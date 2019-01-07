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Общество

Морозы и лавины: в Карпатах объявлено штормовое предупреждение

21:12 7 января 2019   74
лавины
Инф. «ФАКТОВ»

8 января в западной части Украины погода ухудшится. К вечеру на Волыни, в Закарпатье и во Львовской области ожидается снег, метели, местами порывы ветра 15−20 м/с. Ночью морозы усилятся до −11…−16°. Днем ожидается −5…−10 градусов.

8−9 января в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей, а также в горах Львовской области высокий риск схождения лавин. Объявлена снеголавинная опасность третьего уровня.

На остальной части Украины ожидается погода без осадков, лишь в южной части и восточных областях возможен небольшой снег. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до −7…−12 градусов. Днем ожидается мороз до -6°. На дорогах гололедица.

Напомним, в Карпатах за последние два дня потерялись две группы туристов. Из-за плохой погоды они потеряли ориентиры и заблудились в горах.

Народные синоптики прогнозируют, что настоящая зима с морозами до -25 градусов придет в Украину с 15 января.

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