Собор Пресвятой Богородицы: традиции, приметы и запреты в праздник

Общество

Отметив праздник Рождества Христова, православный мир вспоминает и о Пресвятой Деве Марии. Ей посвящен день 8 января, который в церковном календаре значится как Собор Пресвятой Богородицы. Кроме Богоматери, в соборный праздник вспоминают всех тех, кто был близок Деве Марии и Иисусу Христу. В молитвах вспоминают святого Иосифа и его сына Иакова, царя Давида, из рода которого в мир пришел Спаситель, а также тех, кто помогал Святому семейству.

День 8 января принято проводить в кругу семьи. Бездетные женщины в этот день просили Деву Марию даровать ребенка, матери семейств молились о здоровье сыновей и дочерей. Беременные женщины проводили день в приготовлениях к предстоящему пополнению в семье, договаривались с повитухами, приносили им дары. В ответ повитуха угощала гостей кашей и проводила обряды для здоровья ребенка. Потому в народе день 8 января был известен как «Бабьи каши».

В дом, где недавно родился ребенок, приходили с выпечкой и поздравляли молодую мать. В некоторых местах существовала традиция приходить в церковь с пирогами в качестве дара Богородице, хотя были храмы, где такие обряды считались граничащими с язычеством, а потому не приветствовались.

8 января, как и весь период от Рождества Христова до Крещения Господня 19 января верующие собирались на общие молитвы, раздавали щедрые дары нуждающимся, приглашали в дом гостей и вместе радовались празднику. Особый запрет вводился на тяжелые работы во время святочного периода, эти дни следовало посвятить посещению храма и чистым помыслам.

В народе на святки гадали, что принесет будущий год. Считалось, что о судьбе расскажут вещие сны. Также будущие события пытались разглядеть в пламени свечи. Чтобы не навлечь на семейство беду, в этот избегали брать в руки веревки и подобные предметы. Также считалось, что милостыня, розданная в праздник, вернется сторицей.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как киевляне отмечали Рождество в XIX веке и как изменился праздник в 20-х годах XX столетия.

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