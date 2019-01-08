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"Укравтодор" снял ограничения на проезд по важной трассе в Запорожской области
«Укравтодор» с 8:00 8 января снял ограничения проезда по автодорогам в Запорожской области, которое действовало с 6:00 7 января в связи с сильными снегопадами. Информация об этом появилась в Facebook предприятия.
«Сняты ограничения и восстановлено движение транспортных средств на автомобильной дороге государственного значения М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск», — говорится в сообщении.
Открытие важной трассы на участке км 475 +000 — км 604+086 стало возможным после проведения мер по очистке дорожного полотна от снега и обработки его противогололедными материалами.
Отметим, что ограничение для проезда большегрузных автомобилей 7 января было введено также для трассы Н-30 Токмак — Бердянск, км 45 — км 143 (от г. Токмак до с. Азовское).
Как сообщали «ФАКТЫ», Украина попала под удар снежной стихии 4 января. Сначала проблемы на дорогах ощущались в западных регионах страны, а затем циклон переместился на юг Украины.
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