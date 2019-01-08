Абсолютный чемпион мира назвал бой с Ломаченко ошибкой

Спорт

Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе (до 55,34 кг) кубинец Гильермо Ригондо (17 побед, 11 из них — нокаутом, 1 поражение) сожалеет о том, что согласился на бой с украинцем Василием Ломаченко (12 побед, 9 из них — нокаутом, 1 поражение) в декабре 2017 года (эпизод боя на фото). Напомню, для этого Гильермо пришлось подняться сразу на две категории — во второй полулегкий вес (до 58,97 кг), и в итоге он был нокаутирован Василием в шестом раунде.

«Очевидно, это была ошибка — мне не стоило так резко перепрыгивать через две весовых категории ради этого поединка. Впрочем, я не ищу оправданий, ведь Ломаченко — великий чемпион, но, возможно, бой с ним был ошибкой. В жизни люди совершают ошибки, при этом важно то, как ты вернешься после них. Это покажет, чемпион ты или нет. Я вернулся и готов принять вызов», — поделился Ригондо с изданием Boxingtalk накануне боя с мексиканцем Джованни Дельгадо, в котором 13 января кубинец будет защищать свой титул абсолютного чемпиона во втором легчайшем весе.

Напомню, что не так давно американец Майки Гарсия обвинил Ломаченко в том, что украинец избегает встречи с ним, в связи с чем Гарсия решил не ждать и поднялся в весовой категории для боя с Эрролом Спенсом.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик пророчит Ломаченко грандиозный успех.

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