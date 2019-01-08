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Морозы усилятся: синоптик предупредила об ухудшении погоды
Морозы в Украине будут усиливаться, и холодная воздушная масса арктического происхождения охватит все регионы. Согласно прогнозу синоптика Натальи Диденко, ближайшей ночью, на 9 января, столбики термометров «рухнут» вниз до минус 8-минус 14 градусов.
На севере, западе и в центре морозы усилятся до 12−16 градусов, местами вероятно похолодание до минус 20 градусов.
Днем 9 января ожидается в среднем 9−11 градусов. Только на западе страны холод ослабеет до 3−6 градусов.
В южной части страны также ожидается от 3 градусов мороза до одного градуса тепла.
Похолодание не будет сопровождаться осадками — снег ожидается только в западных областях и на востоке Украины.
В Киеве ближайшей ночью будет 9−13 градусов мороза, днем 9 января — минус 8−10 градусов. На дорогах — гололедица.
«10 январе в Украине потеплеет, кроме севера, 11 января опять похолодает, кроме востока», — спрогнозировала синоптик.
Напомним, об ухудшении погоды и грядущем похолодании украинцев предупредили в первый же день 2019 года.
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