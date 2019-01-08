- 13:03 "Польское счастье": почему к украинским заробитчанам относятся как к бесправной рабочей силе
- 12:59 Порошенко напомнил украинцам самые важные достижения 2018 года
- 12:56 Родившемуся в Индии теленку-циклопу поклоняются, как божеству
- 12:49 Затмил Роналду и Месси: назван самый дорогостоящий футболист мира
- 12:49 Карма: в Крыму обворовали квартиру известной российской актрисы
- 12:26 Минус 17 и сильный ветер: в экстремальных условиях спасатели ищут в Карпатах пропавшего лыжника
- 12:25 Огненное Рождество: спасатели рассказали о трагических последствиях пожаров 7 января
- 12:18 Боец ММА получил одну из самых страшных травм в истории спорта (фото, видео 18+)
- 12:11 В ПЦУ объяснили, почему митрополит Епифаний упомянул патриарха Кирилла в рождественской литургии
- 12:04 Проснулась знаменитой: пронырливая девушка с бутылками воды стала звездой «Золотого глобуса» и уже дает интервью
В Украине началась регистрация на пробное ВНО: что нужно знать участникам
Во вторник, 8 января, в Украине стартовала регистрация на сессию пробного внешнего независимого оценивания знаний абитуриентов (ВНО). Об этом сообщила пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.
Зарегистрироваться для участия в пробном оценивании знаний можно до до 31 января 2019 года на сайте регионального центра оценивания качества образования.
В день проведения тестирования участник может сдать тест по одному предмету.
По графику 16 марта пройдет пробное ВНО по украинскому языку и литературе, 23 марта — по истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому, французскому языкам.
Стоимость участия в пробной сессии определяется региональным центром оценивания качества образования.
Основная сессия ВНО в Украине в 2019 году пройдет с 20 мая по 12 июля. Украинский центр оценивания качества образования своим приказом утвердил характеристики сертификационных работ по 11 предметам внешнего независимого оценивания знаний на 2019 год.
При этом в 2019 году выпускников ждут важные организационные новации.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!
Ветер: 1 м/с Ю
Давление: 748 мм