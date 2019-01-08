Общество

В Украине началась регистрация на пробное ВНО: что нужно знать участникам

Во вторник, 8 января, в Украине стартовала регистрация на сессию пробного внешнего независимого оценивания знаний абитуриентов (ВНО). Об этом сообщила пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

Зарегистрироваться для участия в пробном оценивании знаний можно до до 31 января 2019 года на сайте регионального центра оценивания качества образования.

В день проведения тестирования участник может сдать тест по одному предмету.

По графику 16 марта пройдет пробное ВНО по украинскому языку и литературе, 23 марта — по истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому, французскому языкам.

Стоимость участия в пробной сессии определяется региональным центром оценивания качества образования.

Основная сессия ВНО в Украине в 2019 году пройдет с 20 мая по 12 июля. Украинский центр оценивания качества образования своим приказом утвердил характеристики сертификационных работ по 11 предметам внешнего независимого оценивания знаний на 2019 год.

При этом в 2019 году выпускников ждут важные организационные новации.



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