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Происшествия

Огненное Рождество: спасатели рассказали о трагических последствиях пожаров 7 января

12:25 8 января 2019   96
Пожар
Инф. «ФАКТОВ»

На Рождество, 7 января 2019 года, в Украине установлен новый антирекорд по количеству жертв бытовых пожаров. За сутки в огне погибли 17 человекж. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что еще шестеро украинцев получили ожоги и травмы различной тяжести.

«Новый антирекорд установлен вчера в Украине — сразу 17 граждан погибли на пожарах в быту в день Рождества — 7 января», — говорится в сообщении.

В частности, в Харьковской области пожар забрал жизни сразу двух человек — матери и ее младенца, 2018 года рождения.

Всего за первые восемь дней нового года на пожарах погибли 72 человека, еще 27 человек удалось спасти.

Согласно выводам спасателей, основной причиной возникновения возгораний и гибели людей является их собственная неосторожность. Чаще всего жертвами пожаров становятся пожилые люди, а также многодетные семьи, и граждане, которые оказались в сложных жизненных условиях.

Напомним, в последние дни 2018 года на Волыни вспыхнул международный автобус.

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