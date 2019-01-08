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Карма: в Крыму обворовали квартиру известной российской актрисы
Переехавшей из РФ в оккупированный Крым российской актрисе Анастасии Микульчиной, известной по главной роли в сериале «Сонька Золотая Ручка», перед Новым годом пришлось пережить неприятность — в ее квартиру в Ялте наведались воры. Об этом сама Микульчина с горькой иронией сообщила в Instagram.
«Сначала намечались торжества, потом аресты, потом решили совместить… А у меня сюрприз новогодний — квартиру обнесли в Крыму!», — цитирует слова актрисы одно из крымских изданий.
Микульчина переехала в Ялту сразу после аннексии полуострова в 2014 году, после чего купила таунхаус с прекрасным видом.
По информации СМИ, долгое время длилась волокита с документами, в ходе которой «аферисты-застройщики» умудрились переписать землю на «третьих лиц». Актриса уже пожалела о приобретении этого дома.
Также известно, что аферисты отобрали у нее ресторан, придуманный и построенный ею, со словами: «Настя, прости, остынь, потому что начнется „Тарантино“, здесь девяностые».
Однако актриса заявляет, что «наличие недвижимости или ее отсутствие не может повлиять на любовь к Крыму».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что перед Новым годом в Бразилии обворовали известного телепутешественника, ведущего тревел-шоу «Мир наизнанку» Дмитрия Комарова. Мошенникам удалось за считаные секунды «увести» с карточки более 300 долларов.
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