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В Одессе могут закрыть всемирно известную музыкальную школу
Очередной крупный скандал возник в Одессе. В его эпицентре оказалось детское учебное заведение — специализированная средняя музыкальная школа-интернат имени профессора Петра Столярского. Это уникальное, известное в мире учебное заведение намереваются закрыть. Причем прямо во время учебного года.
Об этом беспрецедентном случае сообщили возмущенные родители учащихся.
— Дело в том, что школу, в которой обучаются мои дети, давшую миру таких гениев, как Давид Ойстрах, Елизавета Гилельс, Борис и Михаил Гольдштейны, Натан Мильштейн и многих других, хотят закрыть по иску ГСЧС, — рассказал Сергей Никитов. — Причина — отсутствие в здании противопожарной сигнализации. Детей хотят выгнать на улицу посреди учебного года, потому что государство не дает денег на установку в государственном же учебном заведении систем безопасности.
Напомним, что в связи с трагическими событиями в лагере «Виктория» в сентябре 2016 года, в результате которых погибли трое несовершеннолетних детей, из госбюджета были выделены средства на оборудование учебных заведений противопожарными системами безопасности. Но в школе-интернате имени профессора Петра Столярского сигнализация так и не появилась. Дело в том, что это учебное заведение не могут поделить между собой два министерства — образования и культуры. По формальным признакам школа значится за Минкультом, а средства на противопожарное оборудование выделены для Минобразования.
* Главный учебный корпус школы имени профессора Столярского
В 2018 году после проверки подразделением ГСЧС, выявившей в здании вопиющее нарушение, было вынесено соответствующее предписание, которое и легло в основу судебного вердикта о закрытии учебного заведения.
Тем временем «злые языки» твердят, что сигнализация — только предлог. Дескать, место в самом центре города, на котором расположено здание, приглянулась кому-то из чиновников.
Справка «ФАКТОВ»
Первая в СССР специальная музыкальная школа-десятилетка для одаренных детей была организована выдающимся скрипачом и педагогом Петром Столярским в 1933 году. Учебное заведение стало продолжением «Частных музыковедческих скрипичных курсов» (1908) и Государственной студии музыкального воспитания детей (1917). Затем подобные школы открылись в Москве, Ленинграде и Свердловске. Воспитанниками школы в разное время были десятки музыкантов, которые стали всемирно известны. Более трех тысяч учащихся также неоднократно становились лауреатами и победителями различных музыкальных конкурсов.
Ранее «ФАКТЫ» подробно рассказывали об основателе уникального учебного заведения Петре Столярском, который заявил Сталину: «Заберите свои подарки обратно, лучше постройте в Одессе школу!»
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