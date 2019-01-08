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В даркнете можно купить даже паспорт гражданина США: сколько это стоит

В даркнете, или как его еще называют на темной стороне интернета, можно приобрести не только оружие, наркотики, но и документы, например паспорт любой страны. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил так называемый исследователь даркнета Павел.

По его словам, грубая подделка главного документа обойдется примерно в 35 евро.

«Но можно заказать и „почти настоящий“ биометрический паспорт, с вашими отпечатками пальцев. Стоимость — в зависимости от страны. Самые дорогие — паспорта гражданина США — можно приобрести за 7 тысяч долларов», — отметил Павел.

Он уточнил, что 90% нелегального контента в даркнете — это продажа наркотиков. От обычной «травки» до тяжелой экзотической наркоты, 5% - оружие. Можно также купить рабов, продать почку или нанять киллеров.

Возможности в даркнете очень большие. Интернет-магазины по продаже нелегального товара, по сути, являются виртуальными супермаркетами. Объявления о продаже наркотиков или оружия размещаются за деньги. Место на сайте стоит от 300 до 1000 долларов в месяц.

Все покупки в даркнете оплачиваются криптовалютой.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о закрытых сообществах, которые находятся вне пределов видимого интернета — в даркнете, которые школьникам дают задания распылять в школе газ и подобным образом срывать уроки . Также в закрытых группах в даркнете романтизируется криминальный мир, в него вовлекает подростков. Молодых людей обучают воровству и дают возможность на практике отработать мастерство. Если подросток хочет выйти из сообщества, ему говорят, что он может это сделать только в том случае, если заплатит за обучение, после чего озвучивается внушительная сумма, которую заплатить практически невозможно.

Через даркнет дельцы распространяют детскую порнографию. Активный пользователь даркнета, которого задержали на Донбассе, создал собственную сеть для обмена файлами и открывал к ним доступ своим «единомышленникам».

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