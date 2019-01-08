Пережил шок: телеведущий Скичко рассказал об экстремальном путешествии в Африку (фото)

Шоу-бизнес

Известный украинский телеведущий («Звездный путь», «Без паники» канал «Украина») Александр Скичко, который женился на бизнес-леди Елизавете Юрушевой, удивил нестандартным подходом к отдыху. Вместо респектабельных дорогих отелей, где любое желание гостя исполняется за секунды, шоумен выбрал экстремальный тур в Африку. На солнечный континент он отправился с женой и ее сыном. Младшую дочку в столь сложное путешествие решили не брать.

Нелегкий путь к месту назначения в Кении, включая внутренний перелет, занял 24 часа. Сначала звездное семейство поселилось в столице Найроби и сразу же отправилось на сафари.

«На фото уверен в себе парень, переживший легкий шок после посадки кукурузника на обычное поле. Здесь местные называют это аэропорт! Ощущения необычные», — рассказал шоумен.

В национальном парке они наслаждались прекрасными видами нетронутой природы и дикими животными. Из окон автомобиля наблюдали, как мимо проходит стадо слонов, а совсем рядом пасутся одни из самых опасных животных — африканские носороги.

«Мы сидели в машине затаив дыхание, а они просто шли на нас. Момент, когда ты перестаёшь дышать», — поделился своими ощущениями Александр.

Также он рассказал об африканской кухне. В парке им пришлось довольствоваться самой простой едой, а обычный чай с печеньем, вроде того, что подают в украинских поездах, показался им чудесным десертом.

После посещения парка Александр с женой и сыном отправились в одно из древних племен, представители которого и сейчас живут по первобытным законам.

«Это абсолютно другой мир! У них нет интернета, нет электричества, нет канализации, нет обычной одежды, даже оружия нет (только кинжалы и копья). Сегодня встретили троих девочек, которые пасли коз, они впервые в своей жизни увидели белых людей! Осознать это обычному человеку очень сложно! Африка удивляет!», — рассказал Александр.

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