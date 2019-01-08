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Один бассейн на двоих с Настей? Потап заинтриговал фото с отдыха
Известный украинский шоумен, лидер группы MOZGI рэпер Потап, который пошутил над Настей Каменских, схватив ее за грудь, наслаждается заслуженным отдыхом в теплых краях. После новогоднего корпоратива в Египте артист отправился в отпуск. Куда именно, сам Потап не сообщает. Он лишь опубликовал пока единственное фото с отдыха. На снимке шоумен в бассейне пьет сок из экзотического фрукта.
«Насосали на отдых?» — провокационно подписал снимок Потап, чем возмутил многих подписчиков.
«ФАКТЫ» обратили внимание на то, что бассейн, в котором нежится Потап, уж очень похож на тот, на фоне которого позировала Настя, демонстрируя свою попу.
Хотя артисты не указывают место отдыха и не комментируют личную жизнь, можно предположить, что отдыхают они вместе. Настя радует поклонников соблазнительными фото на пляже.
Слухи об отношениях Потапа и Насти ходят уже давно, их и раньше видели вместе на отдыхе, на утренних тренировках и в гостях у общих друзей.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Дмитрий Монатик на отдыхе показал редкое фото с сыновьями.
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