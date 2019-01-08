- 18:15 Под Одессой задержали похитителей человека
- 18:01 Четыре политика стали кандидатами в президенты Украины: названы фамилии
- 17:55 Собчак в купальнике с "политическим подтекстом" вызвала споры в сети
- 17:53 «Решили в Бога поиграть?»: в сети жестко отреагировали на видео с пленным бойцом ВСУ в Донецке
- 17:24 В Украине посреди зимы расцвела сакура: впечатляющие фото
- 17:23 Врачам не удалось спасти ветерана АТО, пострадавшего при взрыве в Тернополе
- 17:02 Трехкратный победитель Лиги чемпионов спустя 12 лет вернулся в родной клуб
- 16:49 Кровавое ДТП в Харькове: выяснилось, на какой скорости мчала Зайцева
- 16:38 Крушение судна у берегов Турции: спасатели нашли тела еще двух моряков
- 16:29 В Украине задержали инженера, работавшего на иностранную военную компанию
В составе не указывали: в Крыму показали неприятную находку в российских консервах
В оккупированном Севастополе продают некачественную икру баклажанную российского производства. Об этом в Тwitter сообщает блогер RoksolanaToday&Крым и публикует фото.
В банке с консервами под названием «Кубаночка» отчетливо видна муха.
«Не берите. Некачественный производитель. Мухи в составе не указывает» — подпись под фото.
Блогер также опубликовала фото с гнилой хурмой, которую предлагают покупателям в Севастополе.
Отметим, некачественный товар часто встречается в украинских магазинах и кафе. Так в супермаркете «Велика Кишеня» в Киеве пожилой мужчина купил булку, которая оказалась с тараканом.
Как пожаловаться на грязь и насекомых в заведениях общепита и магазинах, можно прочесть в материале «ФАКТОВ»: «Яйца с червями, животные и тараканы: как наказать супермаркет за антисанитарию».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в 2018 году в Украине вступил в силу Закон «О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровье и благополучии животных». Он предоставил право Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защите потребителей проверять пищевые продукты по новым правилам. Кроме того, общественные организации и простые граждане также получили больше возможностей для контроля качества продуктов питания, поступающих на прилавки наших магазинов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.
Ветер: 2 м/с Ю
Давление: 745 мм