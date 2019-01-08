Мир

В составе не указывали: в Крыму показали неприятную находку в российских консервах

В оккупированном Севастополе продают некачественную икру баклажанную российского производства. Об этом в Тwitter сообщает блогер RoksolanaToday&Крым‏ и публикует фото.

В банке с консервами под названием «Кубаночка» отчетливо видна муха.

«Не берите. Некачественный производитель. Мухи в составе не указывает» — подпись под фото.

Блогер также опубликовала фото с гнилой хурмой, которую предлагают покупателям в Севастополе.

Отметим, некачественный товар часто встречается в украинских магазинах и кафе. Так в супермаркете «Велика Кишеня» в Киеве пожилой мужчина купил булку, которая оказалась с тараканом.

Как пожаловаться на грязь и насекомых в заведениях общепита и магазинах, можно прочесть в материале «ФАКТОВ»: «Яйца с червями, животные и тараканы: как наказать супермаркет за антисанитарию».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в 2018 году в Украине вступил в силу Закон «О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровье и благополучии животных». Он предоставил право Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защите потребителей проверять пищевые продукты по новым правилам. Кроме того, общественные организации и простые граждане также получили больше возможностей для контроля качества продуктов питания, поступающих на прилавки наших магазинов.

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