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Психолог рассказал, чем Зеленский опасен для профессиональных политиков
Украинцы находятся в состоянии обманутых ожиданий от политиков. Чтобы вывести общество из уныния и напряжения, нужны новые лица в высших эшелонах власти. Об этом заявил политический психолог Сергей Кривуля в интервью сайту 24tv.ua.
Комментируя шансы на победу актера Владимира Зеленского, который объявил о своем участии в предстоящей президентской гонке, психолог отметил, что кандидат-шоумен ничем не хуже других.
«Считаю, что после некоторых персонажей, которые „рулили“ страной, шоумен был бы кстати. И это не ирония. Есть, конечно, опасность, что после попадания кандидата на высокую должность у него может „развалиться голова“. Власть — коварная, она ломала и не таких, но есть шанс и на благополучный исход», — сказал психолог.
Кривуля считает сильными сторонами Зеленского образование кандидата, опыт управления, самоиронию, чувство юмора, рассудительность и отсутствие шлейфа негатива, который тянется за многими политиками. По предположению, что избиратели могут не воспринять такого необычного кандидата, Сергей Кривуля отметил, что в случае с кандидатом-актером может сработать психологический аспект.
«В пику старшему поколению, опостылевшей власти, бездарной политике
Напомним, в новогоднюю ночь Владимир Зеленский объявил, что идет в президенты. Уже 1 января заработал сайт кандидата для сбора желающих присоединиться к его команде. По состоянию на 8 января на нем зарегистрировалось более 400 тыс. человек. Кроме того, Зеленский опубликовал видеообращение, в котором раскритиковал предвыборные программы политиков и призвал украинцев приобщиться к формированию его программы, написав ему через соцсети 5 главных проблем страны.
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