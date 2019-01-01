Зеленский идет в президенты

Политика

Лидер студии «Квартал 95», актер, шоумен Владимир Зеленский решил выдвигать свою кандидатуру на выборах президента Украины, которые состоятся в марте 2019 года.

С соответствующим обращением Зеленский выступил в эфире канала «1+1» за несколько минут до Нового года.

«Я иду в президенты Украины», — сказал актер, отметив, что намерен менять текущую ситуацию в стране.

Стоит отметить, что обращение Зеленского вышло в эфире «1+1» за минуту до полуночи, когда, обычно, на всех телеканалах страны показывают новогоднее обращение президента Украины. «Плюсы» же обращение Петра Порошенко показали в 00:02, что вызвало недоумение и возмущение у пользователей соцсетей.

Напомним, о президентских амбициях Владимира Зеленского заговорили впервые после выхода в свет сериала «Слуга народа», где его персонаж Василий Голобородько, будучи простым учителем, внезапно стал главой государства. Недавно в интервью Дмитрию Гордону Зеленский заявил, что идет в политику. По словам собеседников «ФАКТОВ», на выборы в Раду Зеленский может пойти с людьми Арсена Авакова.

Избирательная кампания в Украине началась 31 декабря.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter