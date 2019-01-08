Бекхэм снялся для глянцевого журнала с ярким макияжем (фото)

Спорт

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», «Реала», «Милана» и «ПСЖ» Дэвид Бекхэм появился на обложке январского номера британского журнала LOVE.

43-летний экс-полузащитник сборной Англии (115 поединков, 17 мячей), завершивший карьеру в 2013 году, предстал в глянцевом издании в неожиданном образе — с ярким макияжем. Глаза англичанину подвели зеленой подводкой, а татуировки на шее выделили зеленым цветом, благодаря чему они гармонируют с тенями.

Кстати, на теле Бекхэма примерно 17 татуировок. Это имена его сыновей (Brooklyn, Cruz и Romeo), репродукция иконы Матью Брукс «Человек Страданий» изображающая Иисуса на кресте, портрет супруги Виктории Бекхэм на предплечье, крылатый крест на шее, а также имя его жены индийскими буквами и розы к 10-летнему юбилею их свадьбы. После рождения дочери Харпер Севен он сделал себе татуировку на шее с ее именем. Последняя татуировка Бекхэма была сделана на левой руке, там изображено слово Love и ласточка

Напомню, что знаменитый футболист сейчас владеет американским клубом «Интер Майами», а в свое время выступал за океаном за «Лос-Анджелес Гэлакси».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Дэвид Бекхэм улетит в космос.

Фото Getty Images, LOVE

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