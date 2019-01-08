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Происшествия

В Киеве наглая воровка совершила кражу прямо на глазах у полицейских (фото)

21:19 8 января 2019   412
Воровка
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве в Соломенском районе женщина вытащила из рюкзака прохожей ее личные вещи. Полицейские, увидев это, сразу задержали злоумышленницу и вызвали следственно-оперативную группу для документирования события.

По словам начальника оперативно-поискового отдела управления уголовного розыска полиции Киева Виталия Отрудько, правоохранители вернули законной владелице кошелек с деньгами, банковскими картами и документами.

«Женщину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это — 24-летняя уроженка Черкасской области, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления», — сообщил правоохранитель. Воровке грозит до трех лет лишения свободы.

Как писали «ФАКТЫ», на днях в Черкассах полицейские службы охраны задержали мужчину, который пытался проглотить кольцо с бриллиантами.

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