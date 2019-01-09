Происшествия

В Одессе в результате страшного ДТП ребенок вылетел через окно авто на дорогу

Во вторник, 8 января, в Суворовском районе Одессы иномарка, водитель которой не справился с управлением на скользкой дороге, вылетела на трамвайные рельсы и врезалась в опору лини электропередач.

Как сообщили в управлении патрульной полиции, эта авария произошла на Николаевской дороге, неподалеку от дома № 279.

«В результате ДТП ребенок, находившийся на заднем пассажирском сидении автомашины КIA, вылетел через стекло левой боковой двери, прямо на трамвайные пути, — сказали в полиции. — Его госпитализировали в областную детскую клиническую больницу. Его личность сейчас устанавливается. Головой о лобовое стекло сильно ударился также мужчина, который доставлен в городскую больницу № 1. Он утверждает, что пострадавший ребенок — его. Травмы получила и находившаяся в салоне авто женщина».

В полиции не располагают сведениями о состоянии их здоровья, а медики пока «закрыли эту информацию».

Движение трамваев, соединяющих самый крупный жилой массив — поселок Котовского — с центром города было остановлено на полтора часа.

На месте происшествия работал следователь, выясняющий все обстоятельства аварии.

По данным управления патрульной полиции, 8 января на автодорогах Одессы, зафиксировали 13 ДТП.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что 7 января под Одессой произошло смертельное ДТП.

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