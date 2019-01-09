- 9:31 Больше не мачо: в России обратили внимание на создание нового образа Путина
- 9:28 Годовалая японская девочка с необычайно пышными волосами стала моделью Pantene
- 9:25 В Черное море зайдет еще один корабль НАТО: что об этом известно
- 8:30 В сети показали дизайн нового iPhone XI
- 8:11 Что делать, если коллекторы срезают замки на дверях вашей квартиры?
- 8:00 В банкомате, на почте или в интернете: как теперь можно обменивать валюту в Украине
- 7:53 Три восхитительных рецепта зимних десертов от известного повара
- 7:50 В Киеве обокрали квартиру нардепа: детали и фото с места ЧП
- 7:20 Не предназначен для таких "путешествий": названа причина крушения судна с украинцами у берегов Турции
- 7:04 В Одессе в результате страшного ДТП ребенок вылетел через окно авто на дорогу
В Одессе в результате страшного ДТП ребенок вылетел через окно авто на дорогу
Во вторник, 8 января, в Суворовском районе Одессы иномарка, водитель которой не справился с управлением на скользкой дороге, вылетела на трамвайные рельсы и врезалась в опору лини электропередач.
Как сообщили в управлении патрульной полиции, эта авария произошла на Николаевской дороге, неподалеку от дома № 279.
«В результате ДТП ребенок, находившийся на заднем пассажирском сидении автомашины КIA, вылетел через стекло левой боковой двери, прямо на трамвайные пути, — сказали в полиции. — Его госпитализировали в областную детскую клиническую больницу. Его личность сейчас устанавливается. Головой о лобовое стекло сильно ударился также мужчина, который доставлен в городскую больницу № 1. Он утверждает, что пострадавший ребенок — его. Травмы получила и находившаяся в салоне авто женщина».
В полиции не располагают сведениями о состоянии их здоровья, а медики пока «закрыли эту информацию».
Движение трамваев, соединяющих самый крупный жилой массив — поселок Котовского — с центром города было остановлено на полтора часа.
На месте происшествия работал следователь, выясняющий все обстоятельства аварии.
По данным управления патрульной полиции, 8 января на автодорогах Одессы, зафиксировали 13 ДТП.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что 7 января под Одессой произошло смертельное ДТП.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...
Ветер: 0 м/с C
Давление: 743 мм