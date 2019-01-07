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Смертельное ДТП под Одессой: первые подробности и фото
В понедельник, 7 января, на заснеженной трассе Одесса — Кучурган под Одессой столкнулись две иномарки — Daewoo и Volkswagen. Как сообщили в полиции, по предварительным данным, Daewoo двигался в сторону Одессы, его водитель не справился с управлением, машину вынесло на встречную полосу, что привело к столкновению с двигавшимся по ней автомобилем Volkswagen.
«В результате столкновения пассажирка, которая сидела рядом с водителем Daewoo, погибла на месте, — сказали в полиции. — Находившиеся на заднем сиденье женщина, 11-летний мальчик и младенец получили телесные повреждения различной степени тяжести и доставлены в больницу». Кроме того, госпитализированы водитель и пассажирка второго автомобиля.
Следственно-оперативная группа полиции и сотрудники ГСЧС устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о серьезном ДТП в центре Киева с участием автомобилей Daewoo и BMW. Пассажирку BMW зажало в салоне, ей понадобилась помощь спасателей.
Гололедица на автодороге Киев — Чоп стала причиной масштабного ДТП в Житомирской области. Там столкнулись сразу 10 автомобилей.
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