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Происшествия

Смертельное ДТП под Одессой: первые подробности и фото

18:45 7 января 2019   596
Автомобиль после аварии
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В понедельник, 7 января, на заснеженной трассе Одесса — Кучурган под Одессой столкнулись две иномарки — Daewoo и Volkswagen. Как сообщили в полиции, по предварительным данным, Daewoo двигался в сторону Одессы, его водитель не справился с управлением, машину вынесло на встречную полосу, что привело к столкновению с двигавшимся по ней автомобилем Volkswagen.

«В результате столкновения пассажирка, которая сидела рядом с водителем Daewoo, погибла на месте, — сказали в полиции. — Находившиеся на заднем сиденье женщина, 11-летний мальчик и младенец получили телесные повреждения различной степени тяжести и доставлены в больницу». Кроме того, госпитализированы водитель и пассажирка второго автомобиля.

Следственно-оперативная группа полиции и сотрудники ГСЧС устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о серьезном ДТП в центре Киева с участием автомобилей Daewoo и BMW. Пассажирку BMW зажало в салоне, ей понадобилась помощь спасателей.

Гололедица на автодороге Киев — Чоп стала причиной масштабного ДТП в Житомирской области. Там столкнулись сразу 10 автомобилей.

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