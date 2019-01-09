Деньги

В банкомате, на почте или в интернете: как теперь можно обменивать валюту в Украине

Вскоре украинцев ждут немало нововведений связанных с обращением национальных и иностранных денег. В феврале полноценно вступит в силу новый Закон Украины «О валюте и валютных операциях», хотя, многие его нормы начинают внедряться уже сейчас.

В частности, согласно постановлению Национального банка Украины, с 1 января 2019 года украинцы могут купить или продать валюту через платежные терминалы и специальные банкоматы. Если при внесении наличной гривни в терминал человек может конвертировать ее на свою валютную карту, то при внесении наличных в специальный банкомат он получит взамен на руки выбранную валюту. Кроме того, клиент получит чек, в котором указаны сумма операции и курс конвертации. Если же обмен проводится на сумму более 150 тысяч гривен, то в чеке будут указаны и личные данные клиента. При этом в течение 15 минут можно провести обратную операцию, если человек решил, что курс ему невыгоден, или просто передумал. Однако стоит учесть, что таких специализированных банкоматов пока не очень много и они находятся в собственности всего нескольких крупнейших отечественных банков.

А еще НБУ сообщил, что в рамках перехода к новой либеральной системы валютного регулирования, предусмотренной Законом Украины «О валюте и валютных операциях», население теперь сможет покупать и продавать иностранную валюту не только в банках и пунктах обмена валют небанковских финансовых учреждений, но и в почтовых отделениях.

В частности операторы почтовой связи смогут получать от Нацбанка лицензию на осуществление валютных операций при соблюдении следующих условий:

* наличие у них не менее 50 структурных подразделений, расположенных на территории от 50% областей Украины;

* получение не менее 50% доходов от деятельности в сфере оказания услуг почтовой связи;

* соответствие требованиям к финансовому состоянию, структуре собственности, деловой репутации (в том числе их руководителей и владельцев) и профессиональной пригодности руководителей.

Стоит отметить, что новое валютное законодательство дает возможность свободно открывать счета в зарубежных банках, переводить валютные средства, и инвестировать в ценные бумаги других стран. Новый закон гарантирует недопущение неправомерного и необоснованного вмешательства государства в валютные операции граждан.

При этом, закон не предусматривает никаких ограничений на получение любых сумм в валюте украинскими гражданами из-за рубежа. Резиденты имеют право открывать счета в зарубежных банках, приобретать без ограничений валютные ценности и совершать их трансграничное перемещение. Нерезиденты при этом имеют такие же права, как и резиденты. Это значит, что украинцы могут получать любые суммы в валюте на территории Украины как со своих счетов, так и со счетов нерезидентов.

Государственное регулирование может быть применено только по отношению к операциям, имеющим определенные признаки незаконности. Такие ограничения касаются обеспечения национальной безопасности, противодействия незаконной деятельности, отмыванию средств, полученных незаконным путем, финансированию терроризма или распространению оружия массового поражения.

Стоит напомнить, что после вступления закона в силу будет разрешен обмен валют гражданами через интернет. Онлайн-обмен валют можно будет осуществлять, проводя расчеты со своей платежной карты через системы интернет-банкинга. В НБУ отметили, что в этом случае гражданам Украины не придется проходить повторную идентификацию, поскольку они ее прошли при открытии банковского счета и внесении на него средств.

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