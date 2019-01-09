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Мир

Больше не мачо: в России обратили внимание на создание нового образа Путина

9:31 9 января 2019   226
Владимир Путин
Инф. «ФАКТОВ»

В соцсетях обратили внимание на то, что Кремль начал внедрять в массовое российское сознание новый образ президента России Владимира Путина.

«Усиленно формируется новый образ Путина. Патриарх, умудренный и понимающий „отец нации“ приходит на смену мачо и военному вождю. Не уверены, что сработает. Рейтинг продолжает сползать. Но больше ничего не осталось», — написал в Twitter российский политолог, профессор МГИМО Валерий Соловей.

«Параллельно формируется его народный образ дедушки-брехуна с маразмом», — написал один из пользователей в комментариях к посту Соловея.

«Потешный дурачок — вот его образ навеки!» — добавил другой.

Как писали «ФАКТЫ», в декабре 2018 года президент России Владимир Путин дал большую пресс-конференцию, на которой особое внимание уделил Украине.

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