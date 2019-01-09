Возле арсенала ВСУ засекли подозрительный беспилотник: детали ЧП

Украина

Украинские военные зафиксировали возле стратегического объекта беспилотный летательный аппарат. Радиоканалы управления БПЛА были подавлены оператором комплекса радиоэлектронной борьбы. Напомним, что на взорванных складах в Ичне обнаружили неизвестный беспилотник

Как сообщают в Генеральном штабе ВСУ, БПЛА обнаружили буквально в нескольких километрах от арсенала. Сообщается, что патрули обследовали территорию, прилегающую к воинской части, также была усилена охрана арсенала.

«О факте неправомерного применения БПЛА вблизи военной части было безотлагательно сообщено подразделениям Службы безопасности Украины и Национальной полиции Украины», — говорится в сообщении. В Генштабе ВСУ призывают украинцев немедленно сообщать правоохранительным органам о подозрительных лиц вблизи военных объектов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в районе военных складов в Запорожской и Черкасской областях были обнаружены неизвестные беспилотники — украинские воины в обоих случаях открывали огонь по БПЛА.

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