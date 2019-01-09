Компания МАУ меняет правила провоза багажа: что важно знать пассажирам

Украина

Под давлением конкуренции со стороны авиаперевозчиков-лоукостеров в авиакомпании МАУ решили изменить правила провоза ручной клади и багажа. Новые требования вступают в силу 15 января 2019 года.

Так, новые нормы провоза ручной клади будут действовать для пассажиров, которые приобрели билеты с 1 ноября 2018 года для путешествия с 15 января 2019 года, и будут зависеть от базового тарифа и/или класса обслуживания, по которому был приобретен билет, сообщили в компании.

Так, к примеру, согласно новым правилам, пассажиры, которые приобрели билеты, в стоимость которых не входит перевозка зарегистрированного багажа, смогут взять с собой на борт самолета 1 место ручной клади весом до 7 кг, а также верхнюю одежду и зонтик.

Те же пассажиры, которые приобрели билеты, в стоимость которых входит перевозка зарегистрированного багажа и пассажиры на дальнемагистральных рейсах, смогут взять с собой на борт самолета 2 места ручной клади: 1 место весом до 7 кг и 1 место весом до 5 кг, а также верхнюю одежду и зонтик.

Кроме того, теперь каждый пассажир МАУ, независимо от класса обслуживания и тарифа, по которому он приобрел свой билет, получит возможность взять с собой еще одну дополнительную единицу ручной клади весом до 5 кг предварительно оплатив за ее провоз сбор в размере 15 евро.

Как писали «ФАКТЫ», ранее лоукостер Wizz Air изменил правила провоза ручной клади и разрешил взять на борт сумку с габаритами до 40×30×20см. Поменял правила и Ryanair: с 1 ноября для провоза второй сумки нужно будет заказывать услугу «Приоритетная посадка» либо уплатить багажный сбор 8 евро.

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