- 12:00 Названо имя следующего соперника Ломаченко
- 12:00 Счет шел на секунды: подробности спасения бабушки с внучкой, провалившихся в озеро в Киеве
- 11:56 "Артиллерийское прошлое" Путина высмеяли забавной карикатурой
- 11:51 Появилась радостная новость о потерявшемся в Карпатах туристе
- 11:51 Рис растворяется в воде: в сети наглядно показали, как обманывают украинцев
- 11:39 В Одессе подполковника полиции задержали за взятку более 4 тысяч долларов
- 11:37 Как долго будет снижаться стоимость горючего на украинских заправках
- 11:34 Звезду «Ливерпуля» второй год подряд признали лучшим футболистом Африки
- 11:31 Забрали все: появилась интересная информация о «наследстве» Захарченко в Донецке
- 11:08 «Я довела себя до анорексии»: победительница «Топ-модели по-украински»
Компания МАУ меняет правила провоза багажа: что важно знать пассажирам
Под давлением конкуренции со стороны авиаперевозчиков-лоукостеров в авиакомпании МАУ решили изменить правила провоза ручной клади и багажа. Новые требования вступают в силу 15 января 2019 года.
Так, новые нормы провоза ручной клади будут действовать для пассажиров, которые приобрели билеты с 1 ноября 2018 года для путешествия с 15 января 2019 года, и будут зависеть от базового тарифа и/или класса обслуживания, по которому был приобретен билет, сообщили в компании.
Так, к примеру, согласно новым правилам, пассажиры, которые приобрели билеты, в стоимость которых не входит перевозка зарегистрированного багажа, смогут взять с собой на борт самолета 1 место ручной клади весом до 7 кг, а также верхнюю одежду и зонтик.
Те же пассажиры, которые приобрели билеты, в стоимость которых входит перевозка зарегистрированного багажа и пассажиры на дальнемагистральных рейсах, смогут взять с собой на борт самолета 2 места ручной клади: 1 место весом до 7 кг и 1 место весом до 5 кг, а также верхнюю одежду и зонтик.
Кроме того, теперь каждый пассажир МАУ, независимо от класса обслуживания и тарифа, по которому он приобрел свой билет, получит возможность взять с собой еще одну дополнительную единицу ручной клади весом до 5 кг предварительно оплатив за ее провоз сбор в размере 15 евро.
Как писали «ФАКТЫ», ранее лоукостер Wizz Air изменил правила провоза ручной клади и разрешил взять на борт сумку с габаритами до 40×30×20см. Поменял правила и Ryanair: с 1 ноября для провоза второй сумки нужно будет заказывать услугу «Приоритетная посадка» либо уплатить багажный сбор 8 евро.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.
Ветер: 0 м/с C
Давление: 743 мм