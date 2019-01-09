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Знаменитый голливудский актер встретил Новый год, побрив голову наголо (фото)
Знаменитый голливудский актер Джон Траволта удивил поклонников, опубликовав в Instagram селфи, где он предстает в кардинально новом образе. «Никакого бриолина и лака для волос больше не требуется», — шутили американские СМИ, имея в виду фильм-мюзикл «Бриолин», после которого на Траволту обрушилась всемирная слава и где он снимался с эффектной ретро-прической, а также картину «Лак для волос», где актер играет женскую роль.
На опубликованном фото 64-летний Джон, позирующей со своей 18-летней дочерью Эллой Блю, демонстрирует побритую наголо голову. Актер, который оставил седеющие усы и бороду, поднимает бокал мартини. В подписи к снимку указано: «Надеюсь, все здорово встретили Новый год!».
Джон Траволта всегда славился своей густой черной шевелюрой. Хотя он неоднократно появлялся на публике с разными прическами. Так, он уже брился наголо для съемок в картине 2010-года «Из Парижа с любовью». «Мне это очень нравится, так как лысый облик дает мне свободу быть лысым», — прокомментировал тогда Джон свой необычный имидж в одном из интервью.
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Пока неизвестно, связано ли очередное бритье головы Траволты с какой-либо ролью в фильме. Фанаты и фанатки рассыпались в комплиментах в адрес кинозвезды. «Все еще самый сексуальный», «Великолепно выглядишь, Джон», «Поздравляю с принятием лысины! Прекрасно смотрится», — писали в комментариях.
С самой необычной прической Джон Траволта появился в фильме «Лак для волос».
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