Общество

Рис растворяется в воде: в сети наглядно показали, как обманывают украинцев (видео)

В Украине разгорается очередной скандал, связанный с плохим качеством продуктов питания, которые украинцы покупают в магазинах. Так, пользователи Facebook делятся видео, где демонстрируют качество риса, купленного в украинских магазинах.

На видео четко видно, как рис растворяется в воде. Причем, речь идет о крупе разных производителей. Пожаловались на качество продукта жители Киева и Харькова. Покупатели задаются вопросом, что это на самом деле, так как рисом это назвать сложно.

Как писали «ФАКТЫ», в прошлом году вступил в силу Закон «О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровье и благополучии животных». Отныне Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защите потребителей (Госпродпотребслужба. — Авт.) получила право проверять пищевые продукты по новым правилам.

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