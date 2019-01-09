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Шоу-бизнес

Алина Гросу наела лишние килограммы

13:07 9 января 2019   50
Алина Гросу
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Популярная украинская певица Алина Гросу, которая получила предложение выйти замуж, пожаловалась, что во время праздников наела лишние килограммы. Исполнительница рассказала, что во время отдыха расслабилась и набрала 2 килограмма. И если на фигуре это не отразилось, то щечки заметно округлились. Об этом Алина рассказала в Instagram и опубликовала фото.

«Всем привет! Признавайтесь, на сколько отъели щечки за праздничные дни? Я +2 килограмма и с завтрашнего дня клятвенно обещаю себе сесть на жесткое ПП (правильное питание). Кто со мной?» — обратилась Алина к поклонникам.

Певица также рассказала, что во время праздников навестила своих родственников в Черновцах и провела Рождество с бабушкой. Видимо, щедрые семейные застолья дали о себе знать.

Напомним, ранее Алина была пышечкой. Но пару лет назад взяла себя в руки, села на диету и усиленно занималась в спортзале. После похудения ее внешность так изменилась, что СМИ писали о том, будто певица делала пластические операции. Эту информацию Гросу категорически опровергала.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что певица Ани Лорак встретила Рождество в Майами, куда за ней прилетел муж Мурат.

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