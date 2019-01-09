Алина Гросу наела лишние килограммы

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица Алина Гросу, которая получила предложение выйти замуж, пожаловалась, что во время праздников наела лишние килограммы. Исполнительница рассказала, что во время отдыха расслабилась и набрала 2 килограмма. И если на фигуре это не отразилось, то щечки заметно округлились. Об этом Алина рассказала в Instagram и опубликовала фото.

«Всем привет! Признавайтесь, на сколько отъели щечки за праздничные дни? Я +2 килограмма и с завтрашнего дня клятвенно обещаю себе сесть на жесткое ПП (правильное питание). Кто со мной?» — обратилась Алина к поклонникам.

Певица также рассказала, что во время праздников навестила своих родственников в Черновцах и провела Рождество с бабушкой. Видимо, щедрые семейные застолья дали о себе знать.

Напомним, ранее Алина была пышечкой. Но пару лет назад взяла себя в руки, села на диету и усиленно занималась в спортзале. После похудения ее внешность так изменилась, что СМИ писали о том, будто певица делала пластические операции. Эту информацию Гросу категорически опровергала.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что певица Ани Лорак встретила Рождество в Майами, куда за ней прилетел муж Мурат.

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