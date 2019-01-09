Шоу-бизнес

Муж Ани Лорак прилетел за ней в Майами (фото)

Опальная украинская певица Ани Лорак, которая отдыхает в Майами и встретила Рождество в компании российского певца Сергея Лазарева, общается с мужем ради дочери. Вслед за звездной супругой в Майами прилетел и Мурат. В то время, как певица показывает на фото себя в компании друзей и кумы, знаменитой гимнастки Лилии Подкопаевой, Мурат публикует фото с дочкой.

На снимках он вместе с Софией занимается шопингом, посещает развлекательные центры и отдыхает на пляже.

«Тяжелый день покупок», — подписал Мурат фото, на котором позирует с дочкой в торговом центре с покупками.

Ни Мурат, ни Ани Лорак по-прежнему не комментируют личную жизнь и развод. Нет на их страницах в сети и совместных снимков. Очевидно, Мурат прилетел в США ради общения с дочерью, которая вместе в мамой теперь живет в Москве.

Напомним, певица подала заявление в Шевченковский суд Киева, но на первое заседание 24 декабря явились только представители супругов, а само заявление из реестра суда исчезло.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Настя Каменских засветилась в одном бассейне с Потапом, а Дима Монатик на отдыхе поделился редким фото с сыновьями.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter