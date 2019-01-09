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Муж Ани Лорак прилетел за ней в Майами (фото)
Опальная украинская певица Ани Лорак, которая отдыхает в Майами и встретила Рождество в компании российского певца Сергея Лазарева, общается с мужем ради дочери. Вслед за звездной супругой в Майами прилетел и Мурат. В то время, как певица показывает на фото себя в компании друзей и кумы, знаменитой гимнастки Лилии Подкопаевой, Мурат публикует фото с дочкой.
На снимках он вместе с Софией занимается шопингом, посещает развлекательные центры и отдыхает на пляже.
«Тяжелый день покупок», — подписал Мурат фото, на котором позирует с дочкой в торговом центре с покупками.
Ни Мурат, ни Ани Лорак по-прежнему не комментируют личную жизнь и развод. Нет на их страницах в сети и совместных снимков. Очевидно, Мурат прилетел в США ради общения с дочерью, которая вместе в мамой теперь живет в Москве.
Напомним, певица подала заявление в Шевченковский суд Киева, но на первое заседание 24 декабря явились только представители супругов, а само заявление из реестра суда исчезло.
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