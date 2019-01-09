Мир

Настоящая рождественская история благополучно закончилась в американском городе Чикаго. Как сообщает американское издание Chicago Tribune, сестры-украинки, разлученные много лет назад, наконец нашли друг друга и воссоединились. Линна Холл, которой сейчас 26 лет, родилась в Одессе. Ее родители были наркоманами и воспитывала девочку в основном бабушка. Как-то женщина упомянула, что у Линны есть сестра, которая умерла во младенчестве. В возрасте семи-восьми лет Линну отдали в детский дом. А когда ей исполнилось 14, ее удочерила американка Дженнифер Холл.

Сестра Линны Надежда на три года младше нее. Она родилась недоношенной и мать бросила ее в больнице. Девочку также отправили в детский дом, а в возрасте четырех лет ее взяла на воспитание супружеская пара из Швеции, которая усыновила также мальчика из того же приюта. Шведы не скрывали от Нади, что не являются ее родными родителями. Подростком, девочка начала искать свою биологическую семью. Вся информация, которая была в ее распоряжении — это имена родителей, возраст матери и адрес, где они когда-то жили, указанный в документах об удочерении.

В октябре Надежда Лоф посетила Украину и приняла участие в телешоу, специализирующемся на розыске родных. Приехавший вместе с ней брат, который был усыновлен вместе с Надей, нашел своих родных. Но Надежда выяснила лишь, что ближайшие родственники — родители и бабушка уже умерли, а старшая сестра переехала в США. Никакой информации о ней не было. Однако нашелся кузен Надежды — Дмитрий, который помнил Линну и помог найти документы, которые оформляла ее американская мать, и выяснить новое имя кузины. С его помощью Надя связалась с сестрой через Facebook.

«Когда я увидела фотографию на ее странице, у меня упало сердце. Она выглядела копией нашей матери», — рассказала Линна. Сестры разговаривали по четыре-пять часов кряду. Наконец, Надежда прилетела в Чикаго. Ее поездку оплатили родители. Линна встречала младшую сестру в аэропорту. «Мы просто не могли прервать объятия», — говорит Линна. Девушки называют случившееся лучшим рождественским подарком в их жизни.

Позже Надя вернулась в Швецию, но сестры постоянно поддерживают контакт и договорились видеться, как можно чаще.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что одесситке и ее 11 приемным детям подарили трехэтажный дом.

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