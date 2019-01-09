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Где в Киеве можно укрыться от стужи и разжиться теплой одеждой (адреса)
Температура воздуха существенно снизилась, и во всех районах Киева открылись пункты обогрева, где желающие могут укрыться от стужи, сообщили в столичном департаменте соцзащиты. Расположены такие точки на коммунальных предприятиях, в больницах, территориальных центрах собеса. В пунктах есть горячий чай, в некоторых — одежда и обувь, кое-где могут оказать и медицинскую помощь. Часть точек работает днем, при усилении мороза некоторые пункты переходят на круглосуточный график.
Пункты обогрева расположены по адресам:
Голосеевский район
- улицы Тарасовская, 2 (ЖЭК № 105), Касияна, 8 (ЖЭК № 8), Заболотного, 20а (ЖЭК № 109): пн —
Дарницкий район
- Территориальный центр социального обслуживания (ТЦСО) — улица Вербицкого, 9 (чай, печенье, банк одежды): пн — чт с 9:00 до 18:00, пт — с 9:00 до 16:45; улицы Ахматовой, 2а (круглосуточно ЖЭК № 201, Харченко, 47 (круглосуточно ЖЭК № 207), Харьковское шоссе, 172б (круглосуточно, ЖЭК № 203);
Деснянский район
- ТЦСО, улица Беретти, 18 (чай, печенье, банк одежды): пн — чт с 9:00 до 18:00, пт — с 9:00 до 16:45, при понижении температуры до -5 градусов пункт переходит на круглосуточное дежурство; улицы Курчатова, 3б (пн —
Днепровский район
- ТЦСО, улица Курнатовского, 7а, 3 корпус (чай, печенье, телефонная связь, теплые вещи): пн — чт — с 9:00 до 17:30, пт — с 9:00 до 16:00;
- отделение ТЦСО, улица Березняковская, 6а (чай, печенье, телефонная связь): пн — чт — с 9:00 до 17:30, пт — с 9:00 до 16:00;
- Киевская клиническая больница, улица Краковская, 13 (круглосуточно).
Оболонский район
- управление труда и соцзащиты населения, улица Озерная, 18а (чай, первая медицинская помощь): пн — чт с 9:00 до 17:30, пт — 9:00 до 16:00; улицы Иорданская, 7а (отдел оперативного реагирования управляющей компании, круглосуточно), Попова, 1 (пункт № 2, ЖЭК № 512: пн —
Печерский район
- ТЦСО, бульвар Дружбы Народов, 32а (чай, печенье): пн — пт с 9:00 до 17:00, переулок Никольский, 9 (ЖЭК «Липкижилсервис»):
Подольский район
- отделение соцпомощи на дому «Подол», улица Борисоглебская, 8/13 (горячий чай, обогрев): пн — чт с 9:00 до 17:00, пт— с 9:00 до 16:00;
- отделение соцпомощи на дому «Куреневка», переулок Бондарный, 19 (обогрев, чай): пн — чт с 9:00 до 17:00, пт с 9:00 до 16:00;
- отделение соцпомощи на дому «Ветряные горы», улица Галицкая, 13 (обогрев, чай): пн — чт с 9:00 до 17:00, пт — с 9:00 до 16:00;
- отделение соцпомощи на дому «Виноградарь», улица Мостицкая, 14 (обогрев, горячие напитки): пт — чт с 9.00 до 17.00, пт — с 9.00 до 16.00;
- отделение соцпомощи на дому «Нивки», улица Гречко, 10 В (обогрев и горячие напитки): пн — чт с 9:00 до 17:00, пт — с 9:00 до 16:00;
- отделение дневного пребывания, улица Кирилловская, 115/3 (обогрев и горячие напитки): пн — чт с 9:00 до 17:00, пт — с 9:00 до 16:00;
- филиал отделения дневного пребывания, улица Светлицкого, 24а (обогрев, чай, одежда): пн — чт с 9:00 до 17:00, пт с 9:00 до 16:00;
- улица Светлицкого, 35 (Управляющая компания района, круглосуточно);
- отделение предоставления адресной натуральной и денежной помощи, улица Бестужева, 32 (чай, одежда): пн — чт с 9:00 до 18:00, пт — с 9:00 до 17:00;
- улица Хоревая, 36 (управляющая компания района: пн —
Святошинский район
- ТЦСО, улица Жмеринская, 22а (чай, печенье, конфеты, аптечка, одежда): круглосуточно;
- ТЦСО дома № 2, улица Чернобыльская, 9 (чай, печенье, конфеты, аптечка, одежда): пн — пт с 9:00 до 18:00;
- бульвар Кольцова, 12, (ООО «Днепр»: пн —
Соломенский район
- Дом социальной опеки, улица Суздальская, 4/6 (постель, чай, печенье), круглосуточно.
- ТЦСО, улица Волынская, 2 (чай, печенье), пн — пт с 9:00 до 18:00;
- ТЦСО, б-р В. Гавела, 83а (чай, печенье): пн — пт с 9:00 до 18:00.
Шевченковский район
- ТЦСО, улица Гаврилишина (В. Василевской, 11а) — чай, печенье, сухари, первичная медицинская помощь, круглосуточно;
- отделение ТЦСО, улица (Котовского) В. Сальского, 33 (чай, печенье, сухари, первичная медицинская помощь): пн — пт с 9:00 до 18:00;
- отделение ТЦСО, улица Половецкая, 14−16 (чай, печенье, сухари, первичная медицинская помощь): пн — пт с 9:00 до 18:00.
Напомним, что в столице в холода также работают социальные патрули. Возле станции Дарница (ул. Привокзальная, 1) ежедневно с 11:00 до 11:40, на станции Киев-Волынский — с 13:10 по 13:30, на Центральном ж/д вокзале —
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