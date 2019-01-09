Общество

Где в Киеве можно укрыться от стужи и разжиться теплой одеждой (адреса)

Температура воздуха существенно снизилась, и во всех районах Киева открылись пункты обогрева, где желающие могут укрыться от стужи, сообщили в столичном департаменте соцзащиты. Расположены такие точки на коммунальных предприятиях, в больницах, территориальных центрах собеса. В пунктах есть горячий чай, в некоторых — одежда и обувь, кое-где могут оказать и медицинскую помощь. Часть точек работает днем, при усилении мороза некоторые пункты переходят на круглосуточный график.

Пункты обогрева расположены по адресам:

Голосеевский район

- улицы Тарасовская, 2 (ЖЭК № 105), Касияна, 8 (ЖЭК № 8), Заболотного, 20а (ЖЭК № 109): пн — пт 8:00—17:00 ;

Дарницкий район

- Территориальный центр социального обслуживания (ТЦСО) — улица Вербицкого, 9 (чай, печенье, банк одежды): пн — чт с 9:00 до 18:00, пт — с 9:00 до 16:45; улицы Ахматовой, 2а (круглосуточно ЖЭК № 201, Харченко, 47 (круглосуточно ЖЭК № 207), Харьковское шоссе, 172б (круглосуточно, ЖЭК № 203);

Деснянский район

- ТЦСО, улица Беретти, 18 (чай, печенье, банк одежды): пн — чт с 9:00 до 18:00, пт — с 9:00 до 16:45, при понижении температуры до -5 градусов пункт переходит на круглосуточное дежурство; улицы Курчатова, 3б (пн — пт 8:00—17:00 , ЖЭК № 302), Закревского, 29а (пн — пт 8:00—17:00 , ЖЭК № 305);

Днепровский район

- ТЦСО, улица Курнатовского, 7а, 3 корпус (чай, печенье, телефонная связь, теплые вещи): пн — чт — с 9:00 до 17:30, пт — с 9:00 до 16:00;

- отделение ТЦСО, улица Березняковская, 6а (чай, печенье, телефонная связь): пн — чт — с 9:00 до 17:30, пт — с 9:00 до 16:00;

- Киевская клиническая больница, улица Краковская, 13 (круглосуточно).

Оболонский район

- управление труда и соцзащиты населения, улица Озерная, 18а (чай, первая медицинская помощь): пн — чт с 9:00 до 17:30, пт — 9:00 до 16:00; улицы Иорданская, 7а (отдел оперативного реагирования управляющей компании, круглосуточно), Попова, 1 (пункт № 2, ЖЭК № 512: пн — пт 9:00—18:00 ), Джерельная, 3 (пункт № 3, ЖЭК № 514: пн — пт 9:00—17:00 );

Печерский район

- ТЦСО, бульвар Дружбы Народов, 32а (чай, печенье): пн — пт с 9:00 до 17:00, переулок Никольский, 9 (ЖЭК «Липкижилсервис»): 9:00—18:00 , улица Бассейная, 5а (ЖЭК «Крещатик»: пн — пт 9:00 — 18.00), бульвар М. Примаченко, 3 (ЖЭК «Печерская брама»: пн — пт 9:00—18:00 ), бульвар Дружбы народов, 30/1 (ЖЭК «Печерскжилье», круглосуточно);

Подольский район

- отделение соцпомощи на дому «Подол», улица Борисоглебская, 8/13 (горячий чай, обогрев): пн — чт с 9:00 до 17:00, пт— с 9:00 до 16:00;

- отделение соцпомощи на дому «Куреневка», переулок Бондарный, 19 (обогрев, чай): пн — чт с 9:00 до 17:00, пт с 9:00 до 16:00;

- отделение соцпомощи на дому «Ветряные горы», улица Галицкая, 13 (обогрев, чай): пн — чт с 9:00 до 17:00, пт — с 9:00 до 16:00;

- отделение соцпомощи на дому «Виноградарь», улица Мостицкая, 14 (обогрев, горячие напитки): пт — чт с 9.00 до 17.00, пт — с 9.00 до 16.00;

- отделение соцпомощи на дому «Нивки», улица Гречко, 10 В (обогрев и горячие напитки): пн — чт с 9:00 до 17:00, пт — с 9:00 до 16:00;

- отделение дневного пребывания, улица Кирилловская, 115/3 (обогрев и горячие напитки): пн — чт с 9:00 до 17:00, пт — с 9:00 до 16:00;

- филиал отделения дневного пребывания, улица Светлицкого, 24а (обогрев, чай, одежда): пн — чт с 9:00 до 17:00, пт с 9:00 до 16:00;

- улица Светлицкого, 35 (Управляющая компания района, круглосуточно);

- отделение предоставления адресной натуральной и денежной помощи, улица Бестужева, 32 (чай, одежда): пн — чт с 9:00 до 18:00, пт — с 9:00 до 17:00;

- улица Хоревая, 36 (управляющая компания района: пн — чт 9:00—18:00 , пт — до 17.00);

Святошинский район

- ТЦСО, улица Жмеринская, 22а (чай, печенье, конфеты, аптечка, одежда): круглосуточно;

- ТЦСО дома № 2, улица Чернобыльская, 9 (чай, печенье, конфеты, аптечка, одежда): пн — пт с 9:00 до 18:00;

- бульвар Кольцова, 12, (ООО «Днепр»: пн — пт 9:00—18:00 );

Соломенский район

- Дом социальной опеки, улица Суздальская, 4/6 (постель, чай, печенье), круглосуточно.

- ТЦСО, улица Волынская, 2 (чай, печенье), пн — пт с 9:00 до 18:00;

- ТЦСО, б-р В. Гавела, 83а (чай, печенье): пн — пт с 9:00 до 18:00.

Шевченковский район

- ТЦСО, улица Гаврилишина (В. Василевской, 11а) — чай, печенье, сухари, первичная медицинская помощь, круглосуточно;

- отделение ТЦСО, улица (Котовского) В. Сальского, 33 (чай, печенье, сухари, первичная медицинская помощь): пн — пт с 9:00 до 18:00;

- отделение ТЦСО, улица Половецкая, 14−16 (чай, печенье, сухари, первичная медицинская помощь): пн — пт с 9:00 до 18:00.

Напомним, что в столице в холода также работают социальные патрули. Возле станции Дарница (ул. Привокзальная, 1) ежедневно с 11:00 до 11:40, на станции Киев-Волынский — с 13:10 по 13:30, на Центральном ж/д вокзале — 13:50—14:50 . На вокзале патруль будет находиться по адресу улица Старовокзальная, 7.

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