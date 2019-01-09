За Крым: в Германии избили депутата Бундестага

Мир

В немецком городе Бремене неизвестные избили депутата Бундестага Франка Магница.

Как сообщает DW, нападавших было трое. Инцидент, по данным полиции, вероятнее всего, произошел по политическим мотивам.

Франк Магниц является главой организации правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

Злоумышленники, которые были в масках, повалили 66-летнего Магница на землю и нанесли ему тяжелые повреждения головы.

По словам коллег Магница, его «забили до полусмерти». В организации подтверждают, что это нападение было по политическим мотивам.

«Насилие не может быть решением в политических спорах. Преступники должны быть наказаны, а нападение нельзя оправдать никакими мотивами», — передает издание слова соратников депутата.

В августе 2018 года Магниц был замечен в Крыму в составе делегации от «Альтернативы для Германии». Тогда депутаты заявили, что в Крыму не нарушаются права человека, и призвали снять санкции с РФ.

Напомним, несмотря на российскую оккупацию, в Крым продолжают ездить иностранцы, в том числе представители официальных кругов западных стран, а также члены семей руководителей государств. Так, в «Артеке» отдыхали дети президента Сирии Башара Асада. Побывал в аннексированном Россией Крыму и младший сын чешского премьера Андрея Бабиша.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что перед Новым годом в оккупированной Ялте обворовали квартиру российской актрисы Анастасии Микульчиной , известной по главной роли в сериале «Сонька Золотая Ручка».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter